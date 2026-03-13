DPA: Германия подготовила более 25 тыс. украинских военных с 2022 года

ЦАМТО, 12 марта. Германия подготовила более 25 тыс. украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза с 2022 года, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя бундесвера.

"С октября 2022 года в Германии прошли обучение более 25 тыс. украинских солдат", – цитирует "РИА Новости" публикацию сообщение агентства DPA.

Обучение проводилось в рамках миссии военной помощи ЕС Украине (EUMAM). По словам представителя бундесвера, для этого были задействованы 50 немецких учебных баз.

Сообщается, что в настоящее время бундесвер проводит подготовку украинских военных на полигоне в Саксонии-Анхальт на боевых танках Leopard 1A5 и танковых мостоукладчиках Biber.