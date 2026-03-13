Глава Rheinmetall Паппергер признал, что Европа испытывает очень серьезный недостаток в боеприпасах

ЦАМТО, 12 марта. Европа оказалась в серьезном кризисе – в европейском регионе практически нет стран, обладающих приемлемыми запасами боеприпасов.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.

"Наибольший дефицит наблюдается в боеприпасах. Практически ни у кого в Европе их нет в достаточном количестве. В случае кризиса запасы будут исчерпаны за несколько дней", – отметил А.Паппергер.

Глава Rheinmetall также заявил о недостатке бронетанковой техники.

"Существует высокий спрос на бронетехнику. Потенциальный конфликт НАТО с Россией будет сильно отличаться от нынешнего между Украиной и Россией. НАТО всегда будет стремиться поддерживать динамичное передвижение своих войск. Это невозможно сделать "пешком", необходима бронетехника", – добавил он.