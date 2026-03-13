"Балтийскому заводу" прописали финансовое оздоровление

"Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) приступил к реализации программы финансового оздоровления, одной из главных целей которой является реструктуризация проблемной задолженности перед банками. Как уточняет РБК со ссылкой на отчетность предприятия за 2025 год, непокрытый накопленный убыток предприятия приблизился к 33 млрд рублей и стал сопоставим с объемом годовой выручки.

Одновременно начата реализация другой программы – управления издержками. Она рассчитана на срок до 2030 года. "Мониторинг исполнения мероприятий "программы" проводится на ежемесячной основе", – отмечается в отчете.

Погрузка резервного дизельного генератора на ледокол "Ленинград" "Балтийский завод"

Кроме того, менеджмент предприятия ждет одобрения в ОСК комплексной программы технико-экономического развития завода. Она определит стратегию развития верфи и должна быть утверждена в ближайшее время. Вместе с тем, не дожидаясь стратегического решения мажоритарного акционера, предприятие уже получило рабочую документацию на реконструкцию корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производств завода. Началась подготовка к строительно-монтажным работам, говорится в отчете.

Необходимость финансового оздоровления объясняется в документе ухудшением балансовых показателей. Прошлый год "Балтийский завод" завершил с убытком 565 млн рублей против 3,7 млрд рублей чистой прибыли в 2024 году. Годом ранее руководство петербургской верфи планировало в 2025-м получить чистую прибыль 5 млрд рублей. При этом предприятие в прошлом году показало рекордную для себя выручку – 35,2 млрд рублей (+12% к позапрошлому году).

Вместе с тем непокрытый накопленный убыток прошлых лет на 1 января 2026 года приблизился к 33 млрд рублей, то есть стал сопоставим с годовой выручкой. В отчете говорится о четырех основных проблемах предприятия к началу 2026 года:

• отрицательная стоимость чистых активов (минус 3,5 млрд рублей против минус 2,9 млрд годом ранее, и эта тенденция наблюдается более четырех лет);

• отрицательные денежные потоки от операционной деятельности: платежи (56,2 млрд рублей) вновь превысили поступления (55,9 млрд рублей);

• низкая ликвидность;

• трудности в обеспечении кадровыми ресурсами.

В отчете "Балтийского завода" за 2024 год говорилось, что из-за накопленных убытков прошлых лет и серьезной долговой нагрузки "имеется высокая вероятность банкротства". Год спустя на предприятии используют более мягкую формулировку: "Акционерное общество в обозримом будущем прекращение деятельности не планирует. Тем не менее данные обстоятельства указывают на наличие существенной определенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности продолжать непрерывно свою деятельность".

В 2025 году предприятие получило от ОСК 6,2 млрд рублей "коротких" займов на льготных условиях (срок погашения и ставка не уточняются). Несмотря на это, "Балтийский завод" продолжал привлекать долгосрочные (от 4 лет и более) банковские кредиты: их объем вырос за прошлый год на 78% – с 2,4 млрд до 4,2 млрд рублей. Все новые кредиты взяты в ВТБ, который с осени 2023 года управляет ОСК.

Напомним, что "Балтийский завод" строит, в частности, для "Атомфлота" универсальные атомные ледоколы проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь" и "Урал" уже эксплуатируются), которые стали самыми мощными в мире. Ранее сообщалось, что верфь загружена заказами до 2031 года, а в перспективе – до 2035 года.