Войти
ЦАМТО

Airbus Helicopters поставила вертолет ACH-175 ВВС Ганы

374
0
0
Источник изображения: Фото: Ghana Air Force

ЦАМТО, 12 марта. Командование ВВС Ганы 6 марта объявило о выполненной компанией Airbus Helicopters поставке нового вертолета ACH-175 в корпоративной конфигурации.

Выполнив перелет с предприятия Airbus Helicopters в Мариньяне, машина прибыла на авиабазу Аккра 5 марта.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, новый ACH-175 пополнит вертолетный парк ВВС Ганы и будет применяться для выполнения различных задач, включая медицинскую эвакуацию, поисково-спасательные операции и оказание гуманитарной помощи. Предположительно, вертолет также будет использоваться для перевозки VIP-персон, наряду с одновременно заказанным ACH-160.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2026 года Министерство обороны Ганы подписало с компанией Airbus Helicopters контракт на поставку двух военных вертолетов H-175M, а также одного ACH-175 и одного ACH-160 в корпоративной конфигурации.

Стоимость закупки и сроки поставки официально не раскрывались. По данным СМИ, поставка обойдется в сумму около 125 млн. евро. Предполагается, что H-175M будут применяться в качестве многоцелевых вертолетов для перевозки войск и грузов, проведения поисково-спасательных операций, оказания экстренной медицинской помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. Вертолеты ACH-175 и ACH-160 будут использоваться для воздушных перевозок.

По информации Jane's, максимальная взлетная масса ACH-175/H-175 составляет 7,8 т, масса полезной нагрузки – около 3 т, крейсерская скорость – 165 узлов, дальность полета – 635 морских миль, потолок в режиме висения – 4500 футов. ACH-175/H-175 может перевозить до 17 человек. Длина машины – 15,68 м, высота – 5,34 м, ширина – 3,35 м, диаметр несущего винта – 14,8 м.

В настоящее время ВВС Ганы эксплуатируют пять российских вертолетов Ми-17/171 и три китайских Z-9. Как предполагается, новые вертолеты будут применяться как на территории страны, так и для поддержки миротворческих операций Организации Объединенных Наций (ООН).

Покупка вертолетов у компании Airbus последовала за приобретением нескольких самолетов ее производства. Так, в период с 2011 по 2016 гг. ВВС Ганы приобрели три C-295 (один из них не эксплуатируется после авиапроисшествия в январе 2019 года).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гана
Продукция
C-295 CASA
Ми-17
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
ООН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 17:34
  • 1
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 13.03 17:30
  • 14971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.03 16:32
  • 502
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.03 15:58
  • 0
Экономическая эквилибристика
  • 13.03 15:49
  • 0
Совет безопасности и обороны против правительства Польши
  • 13.03 15:43
  • 0
Европа и «бумеранг добра»
  • 13.03 12:01
  • 1
Китай разработал дешевое микроволновое оружие против дронов
  • 13.03 11:21
  • 1
В Китае разработали сверхпрочный материал для истребителей шестого поколения
  • 13.03 10:50
  • 3
Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
  • 13.03 00:00
  • 0
Комментарий к "После удара США по ВМС Ирана «уничтожители» российских С-400 стали ПКР"
  • 12.03 19:40
  • 108
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 15:46
  • 2
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 12.03 12:01
  • 1
Из-за войны на БВ в Японии и Южной Корее готовы покупать алюминий у «Русала»
  • 12.03 11:02
  • 3
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск