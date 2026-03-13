Введен в строй мьянманский фрегат "Талун Мин"

8 марта 2026 года в состав военно-морских сил Мьянмы был введён фрегат F 19 "Талун Мин" (သာလွန်မင်း , англофицированное название King Thalun) , построенный на мьянманской военно-морской верфи ("Танлин") в Синмалаике (Янгон) по национальному проекту FF-135 и ставший крупнейшим боевым кораблём, построенным в Мьянме (Бирме). На церемонии присутствовал председатель Комиссии по национальной безопасности и миру и главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн.

Корабль стал первой единицей в планируемой к постройке для ВМС Мьянмы серии фрегатов проекта национальной разработки FF-135 и имел условное обозначение FF-135-A-1. Строительство фрегата F 19 "Талун Мин" было начато в Синмалаике 23 апреля 2017 года, а спуск на воду был произведен там 24 декабря 2024 года. Морские испытания фрегата были начаты в конце января 2026 года. Корабль получил название в честь бирманского короля Тхалуна - восьмого короля линастии Таунгу, правившего в 1630-1648 годах, который успешно восстановил страну, до того почти столетие находившуюся в состоянии непрерывных внутренних и внешних войн, и провел ряд реформ. Пока что о строительстве следующих кораблей этого типа нет данных.

Фрегат "Талун Мин" имеет стандартное водоизмещение, по уточненным данным, до 4500 тонн, наибольшую длину 135 метров, ширину 14,5 метров и осадку 4,1 метра. Заявлено, что корабль оснащен комбинированной главной дизель-газотурбинной энергетической установкой схемы CODOG c двигателями неизвестного типа, скорость полного хода 30 уз. Вооружение представляет собой комбинацию систем китайского и отчасти северокорейского и индийского происхождения и включает восемь китайских противокорабельных ракет С-802, 16-зарядную вертикальную пусковую установку китайского зенитного ракетного комплекса средней дальности HHQ-16, китайскую 76-мм универсальную артиллерийскую установку H/PJ-26, три китайских 30-мм семиствольных зенитных артиллерийских комплекса H/PJ-12, две северокорейские 14,5-мм шестиствольные зенитные пулеметные установки, два 12,7-мм пулемета, две советские 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000 (предположительно, приобретены в Индии) и два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата, использующих индийские противолодочные торпеды Shyena. В ангаре обеспечено постоянное базирование вертолета класса Z-9C или Eurocopter AS365 Dauphin 2, и беспилотного вертолета Schiebel Camcopter S-100. Радиоэлектронные системы, видимо, китайского и индийского производства.

Ранее военно-морская верфь ("Танлин") в Синмалаике осуществила для ВМС Мьянмы постройку еще трех фрегатов постоянно совершенствуемой конструкции. Строительство фрегатов ведется при техническом содействии КНР и КНДР. В декабре 2011 года в строй был введен первый построенный в Синмалаике фрегат F 11 "У Аун Зея" (အောင်ဇေယျ , Aung Zeyа), в марте 2014 года был введен в строй фрегат F 12 "Кьян Ситти" (ကျန်စစ်သား , Kyansittha), а 24 декабря 2015 года был введен в строй почти однотипный с "Кьян Ситти" фрегат F 14 "Синбьюшин" (ဆင်ဖြူရှင် , Sin Phyu Shin / Sinbyushin). Эти три корабля имеют оценочное стандартное водоизмещение около 3000 тонн и длину 108 м.

Следует указать, что одновременно с церемонией ввода в состав ВМС Мьянмы фрегата F 19 "Талун Мин", 8 марта 2026 года на военно-морской верфи в Синмалаике состоялась церемония открытия сухого дока, способного принимать корабли и суда водоизмещением до 40 тысяч тонн, а также церемония ввода в строй ВМС Мьянмы четырех построенных в Синмалаике 28-метровых речных десантно-артиллерийских кораблей (бортовые номера с "331" по "334"). Также состоялась церемония закладки на верфи двух 63-метровых "противолодочных кораблей" нового типа "Ян Хтет Аун" и "Ян Хун Аун".

Церемония ввода в состав ВМС Мьянмы фрегата F 19 "Талун Мин" (သာလွန်မင်း , King Thalun) и четырех речных десантно-артиллерийских кораблей, построенных на мьянманской военно-морской верфи ("Танлин") в Синмалаике (Янгон), и открытия на этой верфи нового сухого дока, 08.03.2026 (с) правительство Мьянмы

Официальная модель нового мьянманского фрегата F 19 "Талун Мин" (သာလွန်မင်း , King Thalun) (с) WarshipPorn

Закладная доска одного из двух "противолодочных кораблей" нового типа, заложенных для ВМС Мьянмы на мьянманской военно-морской верфи ("Танлин") в Синмалаике (Янгон) 08.03.2026 (с) MWD

