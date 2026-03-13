Мощная боеголовка российской ракеты "Изделие 30" сокрушит любые бункеры врага

Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Кирилл Фёдоров / Война История Оружие", "Осведомитель"

Новейшая российская ракета "Изделие 30" по ряду своих характеристик превосходит американскую AGM-158A JASSM, применяемую в настоящее время авиацией США в ходе агрессии против Ирана.

ТГ-канал "Кирилл Фёдоров / Война История Оружие" в начале недели разместил у себя предполагаемые характеристики отечественной новинки.

Предполагается, что она весит полторы тонны и имеет мощнейшую боевую часть весом почти в восемьсот килограмм. Дальность полета, по разным источникам, может достигать 1500 километров.

AGM-158A JASSM

Американская AGM-158A JASSM весит чуть больше 1000 килограмм, а БЧ - до 450 килограмм.

При этом в первой версии максимальная дальность составляет 360 километров, а у усовершенствованной, которая должна быть тяжелей, 900 километров. Обе ракеты оборудованы турбореактивными двигателями.

Отмечается, что "тридцатка" более дешевая по сравнению с ранее выпускавшимися средствами поражения. Возможно, она уже используется в специальной военной операции.

