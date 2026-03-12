Войти
Перехват российских Ту-142 у Аляски дюжиной самолетов объяснили

Фото: Павел Быркин / РИА Новости
NI: Перехват российских Ту-142 у Аляски дюжиной самолетов — демонстрация силы

Непропорциональная реакция Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на полет противолодочных самолетов Ту-142 авиации Военно-морского флота России у Аляски — это демонстрация силы. Использование дюжины американских и канадских самолетов для перехвата объяснил журнал The National Interest (NI).

В частности, для перехвата Ту-142 подняли истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. По словам автора, такой реакцией Вашингтон сообщил, что «несмотря на войну с Ираном, Вооруженные силы США более чем способны применить силу в любой точке мира».

Отмечается, что некоторые страны регулярно «прощупывают» опознавательные зоны противовоздушной обороны потенциальных противников. Это позволяет проверить время реакции на возможную атаку.

Ранее в марте стало известно, что NORAD задействовало 12 самолетов для перехвата Ту-142 у опознавательных зон ПВО Аляски и Канады. Помимо F-22 и F-35, подняли самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker и «летающие радары» E-3 Sentry.

  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Канада
Россия
США
Продукция
E-3
F-22
F-35
KC-135
Ту-142
