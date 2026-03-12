Войти
Lenta.ru

Литва соберет 44 «Леопарда» из-за Калининграда

195
0
0
Фото: Angelika Warmuth / Reuters
Фото: Angelika Warmuth / Reuters.

NI: Литва выделила миллионы евро на сборку танков Leopard 2A8 из-за Калининграда

Правительство Литвы одобрило выделение 710,5 миллиона евро из госфонда обороны на сборку новых немецких танков Leopard 2A8. Об этом пишет The National Interest (NI).

Всего планируют собрать 44 «Леопарда». При этом производственную инфраструктуру будут использовать для обслуживания и ремонта машин. Отмечается, что совместное предприятие Lithuania Defense Services (LDS), которое создали в 2022 году совместно с немецкими Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, инвестирует в проект около 50 миллионов евро. Как пишет издание, LDS ремонтирует поставляемую Киеву технику.

По словам автора, у Литвы есть «причины для беспокойства», поскольку она граничит с Калининградской областью и Белоруссией. 44 танка позволят сформировать новый танковый батальон. Все машины планируют поставить в 2028-2030 годах.

Leopard 2A8 — это новейшая модификация «Леопарда-2», который выпускают с 1979 года. Машина получила новую композитную броню, комплекс активной защиты Trophy и обновленное оборудование. Танк весом более 65 тонн оснащен двигателем мощностью 1500 лошадиных сил.

В декабре 2025 года журналист Андрей Коц сообщил, что Leopard 2A8 оказался дороже истребителей поколения 4++ Су-35С. Каждый танк обходится бюджету Германии примерно в 30 миллионов евро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Литва
Украина
Продукция
Leopard-2
Су-35С
Компании
Krauss-Maffei
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 07:26
  • 106
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 05:07
  • 472
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск
  • 12.03 00:43
  • 2
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 22:45
  • 14933
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 21:58
  • 0
Комментарий к "Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы"
  • 11.03 21:18
  • 0
Комментарий к "НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?"
  • 11.03 19:00
  • 4
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)