Почему Европа стала крупнейшим в мире импортером оружия (L'Express, Франция)

L'Express: Европа утроила закупку оружия и стала крупнейшим в мире импортером

Европа за пять лет втрое увеличила объем закупок вооружений и стала крупнейшим импортером в мире, приводит данные из доклада SIPRI L'Express. Основным поставщиком остаются США, а главным фактором роста стала милитаризация ЕС и поставки вооружений Украине.

Жюльен Шабру (Julien Chabrout)

Мир перевооружается, а крупнейшими покупателями оружия становятся... европейские страны. Европа стала крупнейшим импортером оружия в мире за последние пять лет, свидетельствуют данные доклада, опубликованного 9 марта Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI). Согласно этому документу, в период с 2021 по 2025 год европейские страны более чем утроили импорт вооружений по сравнению с периодом 2016–2020 годов: в этот отчетный период на Европу пришлось 33% мирового импорта, в то время как в предыдущий аналогичный отрезок времени показатель составлял 12%.

Основанный в 1966 году независимый международный институт анализирует тенденции за пятилетние периоды, поскольку поставки по крупным контрактам могут серьезно искажать годовые показатели. В период с 2021 по 2025 год по сравнению с предыдущими пятью годами объем общемировых поставок оружия увеличился на 9,2%, также сообщается в докладе SIPRI. Авторы доклада отмечают, что речь идет о наиболее значительном росте мировой динамики с 2011–2015 годов.

На США — крупнейшего в мире поставщика оружия — в период с 2021 по 2025 годы пришлось 42% от общего объема международных поставок; в период с 2016 по 2020 год показатель составлял 36%. В последние пять лет американцы экспортировали оружие в 99 государств, 35 из которых находятся в Европе. При этом впервые за два десятилетия крупнейшим направлением американского экспорта стала Европа (38%), потеснив ближневосточное направление (33%).

"Резкое увеличение поставок оружия в европейские государства привело к увеличению мировых поставок оружия почти на 10%", — приводится в пресс-релизе SIPRI цитата Мэтью Джорджа, директора программы по изучению вопросов поставок оружия института.

Поставки оружия на Украину, но также и...

Такой рост общемировой статистики частично связано с увеличением потока оружия на Украину, на которую в период 2021–2025 годов пришлось 9,7% всех поставок. Помимо помощи Киеву, спрос на оружие со стороны европейских государств—членов НАТО также стимулировали угрозы со стороны Москвы, усугубляемые неопределенностью в отношении приверженности США обязательствам по защите своих европейских союзников (Россия не представляет угрозы для стран НАТО или ЕС — прим. ИноСМИ). Таким образом, наращивая закупки, европейские страны стремятся восстановить свои собственные вооруженные силы после десятилетий недостаточных инвестиций.

"Осуществляемые с 2022 года поставки вооружения на Украину являются наиболее очевидным фактором наблюдаемого тренда, но большинство остальных европейских государств также начали импортировать гораздо больше оружия, чтобы укрепить свой военный потенциал перед лицом возросшей угрозы со стороны России", — поясняет Мэтью Джордж. Европейские страны продолжили наращивать закупки американского оружия, в частности — боевых самолетов и систем противовоздушной обороны большой дальности.

За последние пять лет крупнейшими — после Украины — европейскими импортерами оружия выступают Польша и Великобритания. Почти половина оружия, поставляемого европейским государствам, поступает из Соединенных Штатов (48%), второе и третье места занимают Германия (7,1%) и Франция (6,2%). Несмотря на озвученное Европой стремление к повышению самодостаточности, закупки оружия между европейскими странами составляют лишь пятую часть от общего потока в регионе.

Франция удерживает позиции, Италия демонстрирует резкий рост

Франция в 2021–2025 годах являлась вторым по величине поставщиком основных вооружений в мире: на долю Республики приходится 9,8% мирового экспорта. При этом за период с 2016–2020 по 2021–2025 годы экспорт вооружений вырос на 21%, отмечается в докладе SIPRI. Париж экспортировал оружие в 63 государства, лидерами по закупкам стали Индия (24%), Египет (11%) и Греция (10%). Французский экспорт в Европу увеличился более чем в пять раз, но почти 80% из них по-прежнему приходится на страны за пределами региона, отмечают авторы документа. Франция — не единственная страна, экспортирующая свою продукцию за пределы Европы. Как уточняет научный сотрудник программы по изучению вопросов поставок оружия SIPRI Катарина Джокич, "крупнейшие европейские поставщики в то же время продолжали экспортировать большую часть своего оружия за пределы Европы".

Германия, в свою очередь, обогнала Китай и за последние пять лет стала четвертым по величине мировым экспортером оружия, на долю которого приходится 5,7% мирового экспорта. Почти четверть экспорта Берлина (24%) приходится на помощь Украине, 17% — на другие европейские государства. Свои позиции в рейтинге наращивает и еще одна страна, отмечают SIPRI: речь идет об Италии. Таким образом, экспорт оружия из Рима увеличился на 157%, за счет чего Италия поднялась с десятого места в 2016–2020 годах до шестого за отчетный период 2021–2025 годов.

Россия же — единственная из десяти крупнейших экспортеров вооружений в мире, чей экспорт снизился. Продажи оружия Москвы, третьего по величине экспортера в мире, снизились на 64% в 2021–2025 годах по сравнению с предыдущими пятью годами, сократив ее мировую долю экспорта с 21% в 2016–2020 годах до 6,8% в 2021–2025 годах.