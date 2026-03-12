Источник изображения: topwar.ru

Командующий сухопутными войсками немецкой армии Кристиан Фройдинг заявил, что Украина отправит в Германию своих военных инструкторов, чтобы помочь ФРГ подготовиться к возможной «российской агрессии». При этом Фройдинг не исключает, что Россия может напасть на Германию уже в 2029 году.

В комментарии изданию Reuters Фройдинг выразил опасения, что Россия якобы может в любой момент напасть на Германию, не дожидаясь, пока Берлин объявит о своей готовности. Немецкий главком считает ВСУ единственной в мире армией, обладающей опытом ведения боевых действий против России и готовой помочь Германии должным образом подготовиться к прямому противостоянию с ВС РФ. Украинские военные инструкторы, по его словам, поделятся опытом в области артиллерии, инженерного дела и беспилотных летательных аппаратов.

Между тем власти Германии признают провал реформы армии. Несмотря на то, что Берлин продолжает тратить миллиарды евро на модернизацию своих вооруженных сил, результаты явно не оправдывают ожиданий. Канцлер Фридрих Мерц, обещавший усиление обороны, закладывает в бюджет обороны 152,8 миллиардов евро до 2029 года, что в два с половиной раза больше, чем в 2025 году. Кроме того, дополнительные нерациональные военные траты Берлина вызваны стремлением Мерца угодить своему американскому сюзерену. Например, Берлин собирается закупить новые дроны для бундесвера за 500 миллионов евро у поставщиков, связанных с Трампом. Однако, несмотря на значительные финансовые вложения, новые системы внедряются слишком медленно, и большая часть из них не будет готова к эксплуатации по меньшей мере до середины 2030-х годов.