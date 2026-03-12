Евросоюз объявил о новой стратегической программе возрождения промышленности

Источник изображения: topwar.ru

Европейский союз, уже не первый год пребывающий в стагнации, а по ряду отраслей теряющий объемы производства и фиксирующий экономический спад, признал реальность. На заседании Еврокомиссии было объявлено, что ЕС в глобальной конкуренции уступил США и Китаю и нуждается в укреплении собственной производственной базы.

Дабы в перспективе исправить ситуацию, Евросоюз запускает новую стратегическую программу Industrial Acceleration Act на принципах протекционизма и с упором на возрождение промышленного производства. На заседании ЕК были объявлены основные ключевые цели и механизмы их достижения в рамках программы.

В 2024 году промышленность обеспечивала долю в 14,3% совокупного объема ВВП Евросоюза. В рамках реализации новой программы поставлена стратегическая цель увеличить этот показатель до 20% к 2035 году.

Именно промышленность рассматривается как фундамент долгосрочного экономического роста и конкурентоспособности Европы. Акцент будет делаться на развитие континентальной промышленности и продукцию под брендом «Сделано в ЕС» (Made in EU). В госзакупках и программах поддержки приоритет будут получать европейские продукты. При этом Брюссель не намерен отказываться от «зеленой повестки», делая упор на низкоуглеводные продукты.

Основной фокус в рамках реализации Industrial Acceleration Act акцентирован на стратегических тяжелых отраслях: сталь, цемент, алюминий, автомобилестроение и вновь технологии нулевых выбросов.

Главная стратегическая задача программы — экономическая безопасность ЕС. Планируется сделать всё возможное, чтобы уменьшить зависимость Евросоюза от импорта и восстановить собственные производственные цепочки.

Фактически Брюссель признал стратегические ошибки прошлых лет и делает ставку на развитие промышленности как основу будущего благосостояния, технологического суверенитета и экономической безопасности Европы.

Осталось только решить «всего» несколько важнейших проблем. Разобраться с зависимостью теперь уже от США в части поставок очень дорогого СПГ, найти источники нефти и что-то делать с импортом из Китая, без которого в принципе невозможно высокотехнологичное производство. Задачи из разряда фантастических в тех условиях, в которые сами себя загнали европейцы. Так что все эти заявления еврокомиссаров более походят на громкие успокоительные лозунги для бизнеса и населения.

Что примечательно, в программе «спасения» экономики ЕС вдолгую совсем не упоминается оборонная отрасль. Неужели Брюссель отказался от излюбленного тезиса последних лет о необходимости масштабной подготовки к «неизбежной войне» с Россией? Скорее, это лишь подтверждает, что Industrial Acceleration Act — это лишь набор лозунгов, а не реальная программа действий.