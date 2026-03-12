Войти
Lenta.ru

США «оголят» Южную Корею из-за Ирана

201
0
0
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters.

MWM: США выведут системы ПРО THAAD из Южной Кореи из-за Ирана

Американские системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), которые базируются в Южной Корее, выведут на Ближний Восток из-за продолжающихся ответных ударов Ирана. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Официальные лица США в интервью The Washington Post 10 марта подтвердили, что армия Соединенных Штатов начала переброску систем THAAD. Перед этим источники в правительстве Южной Кореи заявили, что зенитные комплексы Patriot также готовят к транспортировке. Это «оголит» так называемый антикитайский фронт США. Размещенные в Корее радары AN/TPY-2 комплекса THAAD позволяют вести разведку территории Китая на дальности до 3000 километров.

Как пишет издание, неофициальные западные источники сообщали, что ракеты Patriot и THAAD переместили на ближневосточные объекты еще до начала ударов по Ирану. «Решение о дальнейшем выводе войск из Кореи является показателем масштабов потерь ключевых систем радиолокации и ПРО, а также постоянной интенсивности иранских контратак, которые, по многочисленным признакам, значительно превзошли ожидания Запада», — говорится в материале.

Ранее в марте старший научный сотрудник аналитического Центра Стимсона Келли Гриеко подсчитала, что США могут израсходовать около половины своих противоракет за несколько недель в случае затягивания операции против Ирана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
США
Южная Корея
Продукция
AN/TPY-2
Patriot ЗРК
THAAD
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 07:26
  • 106
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 05:07
  • 472
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск
  • 12.03 00:43
  • 2
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 22:45
  • 14933
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 21:58
  • 0
Комментарий к "Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы"
  • 11.03 21:18
  • 0
Комментарий к "НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?"
  • 11.03 19:00
  • 4
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)