США «оголят» Южную Корею из-за Ирана

MWM: США выведут системы ПРО THAAD из Южной Кореи из-за Ирана

Американские системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), которые базируются в Южной Корее, выведут на Ближний Восток из-за продолжающихся ответных ударов Ирана. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Официальные лица США в интервью The Washington Post 10 марта подтвердили, что армия Соединенных Штатов начала переброску систем THAAD. Перед этим источники в правительстве Южной Кореи заявили, что зенитные комплексы Patriot также готовят к транспортировке. Это «оголит» так называемый антикитайский фронт США. Размещенные в Корее радары AN/TPY-2 комплекса THAAD позволяют вести разведку территории Китая на дальности до 3000 километров.

Как пишет издание, неофициальные западные источники сообщали, что ракеты Patriot и THAAD переместили на ближневосточные объекты еще до начала ударов по Ирану. «Решение о дальнейшем выводе войск из Кореи является показателем масштабов потерь ключевых систем радиолокации и ПРО, а также постоянной интенсивности иранских контратак, которые, по многочисленным признакам, значительно превзошли ожидания Запада», — говорится в материале.

Ранее в марте старший научный сотрудник аналитического Центра Стимсона Келли Гриеко подсчитала, что США могут израсходовать около половины своих противоракет за несколько недель в случае затягивания операции против Ирана.