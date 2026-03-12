Минобороны Китая предсказало реализацию сценария «Терминатора» из-за военного ИИ

Минобороны КНР: Бесконтрольное развитие ИИ может породить Терминатора

В Пекине предупредили, что неограниченное военное применение искусственного интеллекта способно превратить сюжет фильма «Терминатор» в реальность.

О возможном превращении голливудской антиутопии в реальность заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь, передает РИА "Новости".

Он напомнил: "Дистопия, изображенная в американском фильме "Терминатор", однажды может стать реальностью".

Ранее газета Wall Street Journal, опираясь на анализ хода боевых действий на Ближнем Востоке, сообщала об использовании США и Израилем систем искусственного интеллекта для разведки, выбора целей и планирования ударов в операции против Ирана.

По словам Цзян Биня, неограниченное применение ИИ в военных целях, использование его для нарушения суверенитета других государств и передача алгоритмам права решать вопросы жизни и смерти подрывают этические нормы и ответственность в войнах. Он подчеркнул, что такие практики создают риск выхода технологий из-под контроля.

Представитель Минобороны добавил, что Пекин выступает против использования преимуществ искусственного интеллекта и иных передовых технологий для достижения абсолютного военного превосходства или подрыва суверенитета и территориальной безопасности других стран. Китай, по его словам, готов сотрудничать с другими государствами для развития многостороннего управления ИИ под центральной эгидой ООН, усиления мер по предотвращению и контролю рисков и обеспечения того, чтобы развитие таких технологий способствовало прогрессу человеческой цивилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин на коллективном семинаре политбюро КПК предупредил о беспрецедентных рисках искусственного интеллекта и необходимости ускорения создания законодательства и этических стандартов в этой сфере.

Американские военные во время недавних ударов по Ирану впервые в широких масштабах использовали искусственный интеллект.

Мария Иванова