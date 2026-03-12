Войти
Из-за войны на БВ в Японии и Южной Корее готовы покупать алюминий у «Русала»

Источник изображения: topwar.ru

Хотя Япония и Южная Корея не относятся как минимум географически к так называемому коллективному Западу, но дружно поддержали почти все антироссийские санкции, в том числе на импорт широкого спектра продукции и сырья из РФ. Теперь столкнулись с последствиями этой политики своих правительств.

Война на Ближнем Востоке привела к кризису не только на мировом рынке углеводородов. Японские и южнокорейские автопроизводители столкнулись с нехваткой алюминия, критически необходимого для производства множества деталей и компонентов.

Эскалация конфликта в регионе Персидского залива нарушила цепочки поставок алюминия, из-за чего некоторые производители комплектующих для автомобилей в Японии и Республике Корея обсуждают сотрудничество с российской компанией «Русал» (UC Rusal), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным «Блумберг», японские компании обсуждают с «Русалом» покупку первичных сплавов, которые используются в автомобильной промышленности, в том числе при производстве колес и блоков цилиндров двигателя. Сделки на импорт металла из РФ могут быть заключены уже в ближайшее время.

Источник изображения: topwar.ru

До обострения ситуации на БВ и блокирования Ираном Ормузского пролива из стран Персидского залива экспортировалось около 10% мирового производства алюминия. Крупные заводы находятся в Бахрейне и ОАЭ. Многонациональная алюминиевая компания из Объединенных Арабских Эмиратов Emirates Global Aluminium (EGA) и ведущий мировой производитель алюминия Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) с локацией в Бахрейне ранее были одними из основных поставщиков металла в Японию.

Дополнительно компании из Японии и Южной Кореи рассматривают другие возможные источники поставок алюминия, включая Индию и другие страны Азии. Однако поставщики в этих странах традиционно ориентированы на Китай. В любом случае, эта ситуация приведет к обострению конкуренции среди покупателей алюминия, а значит, и к росту цен на сырье и алюминийсодержащую продукцию.

Война на Ближнем Востоке привела не только к скачку цен на нефть, но может вызвать глобальный рост цен на продукты, предупреждает Financial Times. Конфликт с Ираном уже нарушает поставки удобрений через Ормузский пролив. Через этот маршрут проходит около 35% мирового экспорта мочевины, 45% мирового экспорта серы и значительные объемы аммиака.

Эксперты прогнозируют, что первые последствия для потребителей могут проявиться довольно быстро. Цены на хлеб могут вырасти в течение следующих 6–10 недель, на яйца — через несколько месяцев, а на свинину и курицу — примерно через полгода.

