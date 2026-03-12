«РТ-Техприемка» представила направления технологического развития робототехники и ИИ в энергетической отрасли

Представитель компании выступил с докладом на международной выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2026»

Компания «РТ-Техприемка» (входит в Госкорпорацию Ростех) обозначила приоритетные направления технологического развития робототехники и искусственного интеллекта в энергетической отрасли на Национальном нефтегазовом форуме. Основными темами дискуссии стали цифровые и интеллектуальные производственные системы, а также перспективы импортозамещения в кооперации с технологическими партнерами из Азии.

С докладом на сессии «Россия — Азия: развитие сотрудничества в области высоких технологий и инноваций» выступил первый заместитель генерального директора «РТ-Техприемки» Денис Конончук. Дискуссия была организована при содействии Национального координационного центра международного делового сотрудничества и Центра российско-китайского делового сотрудничества.

В центре внимания — ключевые направления перехода к адаптивным роботизированным комплексам, внедрение автономных систем и трансформация производственных процессов. Участники рассмотрели вопросы применения роботов для работы в экстремальных условиях — при инспекции трубопроводов, обслуживании линий электропередачи и глубоком бурении.

По мнению специалистов, внедрение автономных систем позволит повысить эффективность добычи и ресурсосбережение. Однако для реализации этих целей необходимо развивать отечественную компонентную базу, включая датчики, контроллеры и приводы. В этом направлении особое значение приобретают алгоритмы машинного обучения, поскольку эффективность роботизированных систем напрямую зависит от симбиоза «железа» и «софта».

Применение искусственного интеллекта позволяет технике адаптироваться к изменяющимся условиям: компьютерное зрение дает возможность автоматически выявлять дефекты с помощью дронов и наземных роботов, алгоритмы навигации помогают работать в сложных условиях при ликвидации аварий, а предиктивная диагностика позволяет прогнозировать отказы оборудования и минимизировать простои. При этом в работе объектов критической инфраструктуры особое значение приобретает кибербезопасность и защита самих моделей машинного обучения от внешних воздействий.

Для реализации задач необходимо усиливать перспективы импортозамещения в сотрудничестве с технологическими лидерами Азиатского региона.

«В синергии России и Азии для нас важен обмен опытом и трансфер технологий. Сегодня мы переходим от модели „покупатель-продавец“ к совместным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Создание единых стандартов, унификация протоколов обмена данными для робототехники на пространстве БРИКС и ШОС и формирование объединенных баз для обучения ML-моделей в промышленном секторе — практические шаги к технологическому суверенитету. При этом информационная безопасность остается безусловным приоритетом», — подчеркнул Денис Конончук.

«РТ-Техприемка» как центр компетенций системы управления качеством, роботизации и автоматизации Госкорпорации Ростех систематизирует и тиражирует лучшие практики внедрения робототехники и искусственного интеллекта на промышленных объектах, а также выступает системным интегратором по созданию роботизированных решений.

«Нефтегаз-2026» — 25-я международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса, организованная АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Параллельно с выставкой состоялся Национальный нефтегазовый форум. Ключевыми темами деловой программы стали цифровизация, искусственный интеллект, робототехника и автоматизация производственных процессов в ТЭК. Мероприятие прошло в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.