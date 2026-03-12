Японским военным передали четвертое судно для наблюдения за подлодками

Первое подразделение по наблюдению за океаном, размещенное на базе японского флота Куре в префектуре Хиросима, получило новое разведывательное судно "Бинго", построенное на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems в городе Тамано (префектура Окаяма). Как уточняет Naval News, это четвертое судно класса "Хибики", заказанное для Морских сил самообороны Японии.

Первое подразделение на базе Куре – единственное в составе японских ВМС, специализирующееся на эксплуатации судов наблюдения за океаном, которые выступают в роли "ушей моря", собирая акустические данные и уникальные сигнатуры подводных лодок и других судов, действующих в близлежащих водах.

Разведывательное судно "Бинго", Япония Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems

Новое судно названо в честь района в центральной части Внутреннего Японского моря. Его заложили в марте 2024 года и спустили на воду в феврале 2025 года.

По словам представителей верфи стоимость постройки нового судна-разведчика со двоенным корпусом с малой площадью ватерлинии (SWATH) составила около 19,6 млрд иен (129,2 млн долларов) в соответствии с контрактом, заключенным в марте 2023 года.

Головное судно класса "Хибики" ввели в строй в 1991 году, в 1992-м японский флот пополнил разведчик "Харима", а третий корпус, "Аки", передали заказчику в 2021 году. Вторая пара судов при той же длине корпуса 67 метров обладает водоизмещением 2900 тонн, что примерно на 50 тонн больше, чем у первых двух.

Как и "Аки", разведчик "Бинго" оснащен усовершенствованной системой наблюдения Surveillance Towed Array Sensor System (SURTASS), которая превосходит аналоги, установленные на предыдущем поколении судов класса "Хибики". SURTASS представляет собой буксируемую гидроакустическую антенну, развертываемую с кормы.

Все суда класса "Хибики" представляют собой мобильные станции гидроакустического наблюдения, предназначенные для отслеживания подводных лодок в морях вокруг Японии. Эти разведывательные платформы разработали в качестве ответа на появление новых "тихих" советских подлодок в 1980-х годах.

По данным японского флота, максимальная скорость судов класса "Хибики" – 11 узлов. Экипаж – 40 человек. На борту оборудована вертолетная площадка.