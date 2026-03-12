Войти
Газета.ru

Дотком высмеял систему ПВО Израиля «Железный купол»

234
0
0
Перехват ракет системой «Железный купол»
Перехват ракет системой «Железный купол».
Источник изображения: Amir Cohen / Reuters

Ким Дотком назвал израильские системы ПВО «Ржавым куполом»

Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, раскритиковал израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам предпринимателя, систему ПВО Израиля теперь можно назвать «Ржавым куполом». Его заявление прозвучало на фоне ответных ударов Ирана, которые, по мнению Доткома, ярко показали уязвимость системы.

Мнение предпринимателя поддержали многие пользователи соцсети в комментариях. Некоторые из них предложили свои характеристики для израильской системы ПВО, называя ее «невидимой», «уставшей» или «бумажной». Другие предложили сравнить ее не с куполом, а с зонтиком или дуршлагом.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по территории Израиля в ответ на атаку со стороны Штатов и Израиля. 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили «превентивным ударом и угрозами со стороны Тегерана», связанными с его ядерной программой.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил.

Ранее Ким Дотком заявил, что США и Израиль могут применить ядерное оружие против Ирана.

Дарья Колаш

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
Железный купол
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 07:26
  • 106
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 05:07
  • 472
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск
  • 12.03 00:43
  • 2
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 22:45
  • 14933
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 21:58
  • 0
Комментарий к "Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы"
  • 11.03 21:18
  • 0
Комментарий к "НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?"
  • 11.03 19:00
  • 4
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)