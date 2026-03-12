Отставной генерал США о войне с Ираном: «Мы недостаточно учились у Украины»

Источник изображения: topwar.ru

Американцы начинают осознавать, что война с Ираном не просто пошла не по тому плану, на который рассчитывалось изначально, но армии США и Израиля оказались вообще неготовыми к конфликту такого уровня и тактики, которую буквально навязывают иранские военные. Первыми правдивую оценку ближневосточной кампании, как у них там обычно принято, дают отставные военачальники и чиновники.

На этот раз высказался человек, экспертному мнению которого, исходя из его послужного списка, точно следует доверять. Это бывший командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) и экс-директор ЦРУ четырехзвездный генерал Дэвид Петреус. Ближний Восток как раз находится в зоне ответственности CENTCOM. Отставной американский генерал в беседе со старшим вице-президентом Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Сетом Джонсом высказал мнение, что Пентагон придавал слишком малое значение анализу и применению в войсках опыта военной кампании на Украине.

Источник изображения: topwar.ru

Генерал констатировал, что атаки ВС США и ЦАХАЛ по Ирану были «впечатляющими». Уже в первые дни конфликта ПВО ВС Ирана была практически полностью уничтожена, критический урон нанесен и ракетному потенциалу. Сказалось снижение военного потенциала Исламской Республики в ходе военной кампании прошлого года. Но армия США оказалась совсем не готовой к массовому применению Ираном беспилотников.

Дронов значительно больше, чем ракет. Многие хранятся в подземных туннелях. Это серьезный вызов, особенно потому, что у нас, похоже, нет того масштаба средств борьбы с дронами, который задним числом хотелось бы иметь. И в этом отношении, я считаю, мы недостаточно извлекли уроков из того, чему пришлось научиться Украине — зачастую на горьком опыте.

Генерал констатировал, что американским военным и союзным силам на Ближнем Востоке приходится сбивать иранские дроны зенитными ракетами, которые стоят минимум два миллиона долларов за боеприпас, а ЗУР к Patriot и THAAD и того дороже. Совершенно невыгодный размен против дрона ценой максимум в 30 тысяч долларов, отметил Петреус.

Он назвал очень хорошей новостью то, что украинское руководство предложило странам Персидского залива и даже Соединенным Штатам прислать свои команды перехватчиков дронов. Генерал рассказал, что ранее сам посещал Украину, где убедился, что у ВСУ имеются радары, акустические датчики, крупнокалиберные пулеметы, прожекторы, средства радиоэлектронной борьбы и «эти самые группы перехвата дронов».

Я выезжал с ними на задание поздно ночью из Киева и наблюдал, как они в итоге тренировались, потому что в ту ночь дроны до них не долетели. Но это может быть огромной помощью для нас. У них очень дешевые и эффективные дроны-перехватчики, а операторы исключительно искусны.

В беседе была затронута и тема возможной наземной операции. Генерал весьма осторожен по этому поводу. Он считает, что рассматривать проведение как минимум ограниченных сухопутных операций силами спецназа стоит, но следует предварительно очень тщательно взвесить все риски. Главное, надо понимать, что это приведет к желаемым результатам — смене иранского режима или нанесению ущерба запасам обогащенного урана.

Я не исключаю такой возможности, но в каждом варианте, который я могу себе представить, скорее всего, скажешь: оправдана ли отдача от этой инвестиции по сравнению с возможными потерями?

Не верит Петреус и в эффективность помощи антииранских национальных группировок, как в самой республике, так и в соседних странах. Генерал отметил и отсутствие в Иране сильной и хорошо организованной оппозиции, которая могла бы свергнуть режим изнутри. Вообще, констатировал Петреус, президент США Дональд Трамп как минимум дал понять, что «гражданская война в Иране — не наша цель». Последствия для региона были бы настолько разрушительными, что поддерживать это не следует.