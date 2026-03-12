Песков: Хватит думать о Telegram, думайте о МАХ

Источник изображения: topwar.ru

В Кремле призвали думать о российском мессенджере МАХ, а не об иностранном Telegram. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе проходящей в Москве Всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» Песков прокомментировал заявление генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о том, что на сегодняшний день у них в Telegram подписчиков пока больше, чем в МАХ. По словам Пескова, про Telegram не нужно думать.

Хватит думать о Telegram, думайте о MАХ.

Ранее он призвал российские медиа доводить смыслы, в том числе и в ближнем и дальнем зарубежье, не работая с «вражескими соцсетями», а делая упор на российские. А разработчиков мессенджера MAX Песков призвал обогнать конкурентов не только в России, но и на пространстве СНГ.

Судя по последним высказываниям, Telegram в России будут блокировать, если что-то кардинально не поменяется. Сегодня представитель Кремля прямо заявил, что нужно переходить на российский МАХ.

Сейчас в отношении Telegram действуют некоторые ограничения, это заметно по его работе, при этом в Роскомнадзоре не исключают, что в ближайшее время их усилят. А если мессенджер не будет исполнять российское законодательство, то его окончательно заблокируют. Пока всё к этому и идет.