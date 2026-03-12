ОСК разработала аванпроект контейнеровоза для Арктики

Конструкторский блок Объединенной судостроительной корпорации успешно завершил разработку аванпроекта уникального арктического судна-контейнеровоза вместимостью 4800 TEU по заказу АО "Росатом Арктика". Как уточнили в пресс-службе ОСК, судно планируется использовать для транспортировки грузов по Северному морскому пути.

Возможность единовременно разместить более 4800 контейнеров существенно повышает экономические показатели проекта. Контейнеровоз создается по высокому ледовому классу Arc7, что позволит судну проходить льды толщиной от 1,5 до 1,7 метра (в зависимости от плотности льда и времени года).

Арктическое судно-контейнеровоз ОСК

"Из шести альтернативных вариантов архитектурно-конструктивных решений, отличающихся по компоновке, движительному комплексу и типу расходуемого топлива, по результатам анализа совместно с заказчиком мы выбрали оптимальный с точки зрения контейнеровместимости, эксплуатационных показателей и экономической эффективности", – отметил заместитель генерального директора ОСК по инжинирингу Борис Богомолов.

В рамках аванпроекта конструкторы ОСК также подготовили цифровую базу для внедрения технологии информационного моделирования на следующих этапах разработки.

"Технология информационного моделирования – это современный подход к проектированию, при котором создается единая цифровая модель судна, объединяющая геометрию, расчетные данные, спецификации оборудования, сведения о материалах и эксплуатационные параметры, – пояснили в пресс-службе ОСК. – Такая модель формируется на ранних этапах проектирования и последовательно развивается на дальнейших стадиях жизненного цикла вплоть до строительства и эксплуатации".