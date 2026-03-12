Войти
Деловая газета "Взгляд"

Сербия вооружила истребители МиГ-29 китайскими сверхзвуковыми ракетами

171
0
0
CM-400AKG
Сверхзвуковая крылатая ракета CM-400AKG китайской разработки представленная на выставке Dubai Air Show-2013.
Источник изображения: charly015.blogspot.ru

Эксперт Исполинов назвал главную цель закона о применении армии для защиты россиян за рубежом

Белград интегрировал китайские сверхзвуковые боеприпасы CM-400 в арсенал своих модернизированных истребителей МиГ-29 советского производства, пишут американские СМИ.

Фотография сербского самолета с подвешенными боеприпасами подтверждает наличие у балканской страны уникальных возможностей, пишет The War Zone.

Это оружие делает Сербию оператором ракетного потенциала, фактически не имеющего аналогов в Европе за пределами России.

Ракета CM-400 имеет длину около пяти метров и весит порядка 900 килограммов. Боеприпас развивает скорость до 4,5 Маха и способен поражать цели на расстоянии от 250 до 400 километров, пикируя под крутым углом.

Начальник Генштаба Сербии Милан Мойсилович ранее намекал на появление нового вооружения. "В воздушном компоненте у нас есть оружие аналогичной максимальной дальности и поражающей способности", – заявлял генерал, сравнивая новинку с израильской системой PULS.

Эксперты отмечают, что Белград вынужден искать альтернативных поставщиков оружия из-за сложностей с российским импортом на фоне санкций. Сербия все чаще обращается к Китаю и западным партнерам для модернизации своей армии.

В 2024 году президент Сербии Александр Вучич опровергал слухи о передаче принадлежащих стране истребителей МиГ-29 Украине в обмен на французские Rafale.

При этом Вучич заявлял о подписании Сербией договора с Францией на покупку 12 истребителей Rafale из-за невозможности приобрести военные самолеты в России.

Алексей Дегтярёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сербия
США
Украина
Франция
Продукция
Rafale
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 07:26
  • 106
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 05:07
  • 472
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск
  • 12.03 00:43
  • 2
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 22:45
  • 14933
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 21:58
  • 0
Комментарий к "Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы"
  • 11.03 21:18
  • 0
Комментарий к "НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?"
  • 11.03 19:00
  • 4
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)