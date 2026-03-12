Эксперт Исполинов назвал главную цель закона о применении армии для защиты россиян за рубежом

Белград интегрировал китайские сверхзвуковые боеприпасы CM-400 в арсенал своих модернизированных истребителей МиГ-29 советского производства, пишут американские СМИ.

Фотография сербского самолета с подвешенными боеприпасами подтверждает наличие у балканской страны уникальных возможностей, пишет The War Zone.

Это оружие делает Сербию оператором ракетного потенциала, фактически не имеющего аналогов в Европе за пределами России.

Ракета CM-400 имеет длину около пяти метров и весит порядка 900 килограммов. Боеприпас развивает скорость до 4,5 Маха и способен поражать цели на расстоянии от 250 до 400 километров, пикируя под крутым углом.

Начальник Генштаба Сербии Милан Мойсилович ранее намекал на появление нового вооружения. "В воздушном компоненте у нас есть оружие аналогичной максимальной дальности и поражающей способности", – заявлял генерал, сравнивая новинку с израильской системой PULS.

Эксперты отмечают, что Белград вынужден искать альтернативных поставщиков оружия из-за сложностей с российским импортом на фоне санкций. Сербия все чаще обращается к Китаю и западным партнерам для модернизации своей армии.

В 2024 году президент Сербии Александр Вучич опровергал слухи о передаче принадлежащих стране истребителей МиГ-29 Украине в обмен на французские Rafale.

При этом Вучич заявлял о подписании Сербией договора с Францией на покупку 12 истребителей Rafale из-за невозможности приобрести военные самолеты в России.

Алексей Дегтярёв