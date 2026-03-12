ВСУ потеряли 85 истребителей Су-27

ТАСС: ВСУ с начала СВО потеряли 85 истребителей Су-27

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) потеряли 85 истребителей Су-27, подсчитал ТАСС.

Проанализировав сводки Минобороны, агентство пишет, что в 2022 году воздушные силы ВСУ лишились 27 таких самолетов, в 2023-м — 29, в 2024-м — 21, в 2025 году — 10, с начала 2026 года — 2.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин напомнил, что последний сбитый Воздушно-космическими силами России сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 ВСУ был советского происхождения.

В сентябре американский портал TWZ заметил, что у ВСУ мог появиться минимум один истребитель МиГ-29, который ранее принадлежал Азербайджану, хотя изначально был украинским.