Войти
Lenta.ru

ВСУ потеряли 85 истребителей Су-27

222
0
+1
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

ТАСС: ВСУ с начала СВО потеряли 85 истребителей Су-27

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) потеряли 85 истребителей Су-27, подсчитал ТАСС.

Проанализировав сводки Минобороны, агентство пишет, что в 2022 году воздушные силы ВСУ лишились 27 таких самолетов, в 2023-м — 29, в 2024-м — 21, в 2025 году — 10, с начала 2026 года — 2.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин напомнил, что последний сбитый Воздушно-космическими силами России сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 ВСУ был советского происхождения.

В сентябре американский портал TWZ заметил, что у ВСУ мог появиться минимум один истребитель МиГ-29, который ранее принадлежал Азербайджану, хотя изначально был украинским.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
США
Украина
Продукция
Су-27
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 07:26
  • 106
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 05:07
  • 472
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск
  • 12.03 00:43
  • 2
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 22:45
  • 14933
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 21:58
  • 0
Комментарий к "Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы"
  • 11.03 21:18
  • 0
Комментарий к "НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?"
  • 11.03 19:00
  • 4
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)