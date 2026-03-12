Войти
Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней

231
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим продолжает удары беспилотниками самолетного типа, и, как бы это грустно ни звучало, с каждым разом атаки становятся все массированней и длительней. Если раньше они в основном проводились ночью, то в последнее время перешли в круглосуточный режим, заставляя нас переходить в оборону.

Сегодняшней ночью над российскими регионами было сбито и перехвачено 185 украинских беспилотников самолетного типа. Если ранее такое количество дронов считалось чем-то из ряда вон выходящим и редким, то теперь это обычное явление. Киев значительно нарастил объемы производства дронов, в этом ему активно помогает Европа. Так что снижения интенсивности атак можно не ждать, а вот увеличение вполне возможно.

В ночь со вторника на среду, 11 марта, бандеровский режим атаковал 11 российских регионов, закрывались аэропорты Ульяновска, Пензы, Самары, Саратова, Сочи, Волгограда, Перми, Ижевска, Бугульмы, Нижнекамска и Казани. Как видим, география атак украинских БПЛА весьма обширна, и она расширяется.

На данный час известно, что в Севастополе горят склад стройматериалов и частный дом, повреждены несколько частных домов и автомобилей. В Сочи власти призывают не отправлять детей в школы и детсады из-за сохраняющейся угрозы БПЛА. В Воронежской области пострадавших и разрушений нет. В Ростовской повреждена линия электропередачи. В Самарской обошлось без пострадавших, по другим последствиям данных нет.

Другие регионы информацию по последствиям не предоставили.

