Песков: СВО идет вперед, она должна увенчаться успехом

Специальная военная операция (СВО) России на Украине идет вперед, она должна увенчаться успехом. Об этом 11 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция идет вперед. Она должна идти вперед и увенчаться успехом, с тем чтобы подобных акций впредь не было», — приводит его слова «РИА Новости».

Он также заявил, что российские военные работают планомерно и успех РФ на фронте должен исключить опасность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), подобных атаке на Брянск.

Ракетный удар по Брянску со стороны ВСУ произошел днем ранее. Богомаз подчеркнул, что атака является «бесчеловечным терактом». Позже «Известия» опубликовали кадры последствий удара ВСУ по Брянску. Жительница города Виктория рассказала, что взрыв от ракетного удара был настолько сильным, что стены зданий сотрясались.

Накануне официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик выступил против атак на мирное население. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на следующий день заявила, что у России возникли вопросы к секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки украинских войск по гражданским объектам в Брянске.