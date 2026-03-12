Войти
ЦАМТО

Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск

291
1
0
Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

ЦАМТО, 11 марта. Президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон о получении Польшей кредита на закупку вооружения по программе SAFE.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая 10 марта заседание Кабмина.

Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 млрд. евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент, и он поступил на подпись президенту республики.

"Мы получили информацию, что президент решил наложить вето на программу SAFE. Это очень плохое решение", – сказал Д.Туск, добавив, что на личной встрече с президентом спросит К.Навроцкого, почему он принял такое решение.

"Я не в состоянии этого понять, как можно в ситуации глобальных конфликтов в мире и на нашей границе блокировать какие-либо решения такого типа...Мы подготовим план "Б" и так или иначе найдем способ, чтобы эти деньги поступили полякам, но это будет стоить намного больше времени и сил", – цитирует "РИА Новости" Д.Туска.

SAFE (Security Action for Europe) – это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.

Как напоминает агентство, К.Навроцкий в конце февраля высказывал сомнения в том, что военная промышленность страны сможет "переварить" кредит Европейского союза на закупки вооружений в рамках программы SAFE, и выражал в связи с этим опасения, что средства этого кредита получат не польские, а иностранные производители вооружения. А в начале марта К.Навроцкий вместе с главой Нацбанка Адамом Глапиньским предложили закупать оружие за счет золотовалютных резервов, чтобы не брать кредит SAFE.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
1 комментарий
№1
12.03.2026 02:00
Что такое SAFE мне мой враг Катасонов поднамудрил в интернете дескать  программа финансирования ЕС.Вдруг   получится блок военно-политический ,а вдруг вдруг не получится ,а бабки останутся ведь обоснование для их получения ведь есть.Поражаешься интернетной  смекалке деньгоманов.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 07:26
  • 106
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 05:07
  • 472
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск
  • 12.03 00:43
  • 2
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 22:45
  • 14933
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 21:58
  • 0
Комментарий к "Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы"
  • 11.03 21:18
  • 0
Комментарий к "НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?"
  • 11.03 19:00
  • 4
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)