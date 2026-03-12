Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск

ЦАМТО, 11 марта. Президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон о получении Польшей кредита на закупку вооружения по программе SAFE.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая 10 марта заседание Кабмина.

Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 млрд. евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент, и он поступил на подпись президенту республики.

"Мы получили информацию, что президент решил наложить вето на программу SAFE. Это очень плохое решение", – сказал Д.Туск, добавив, что на личной встрече с президентом спросит К.Навроцкого, почему он принял такое решение.

"Я не в состоянии этого понять, как можно в ситуации глобальных конфликтов в мире и на нашей границе блокировать какие-либо решения такого типа...Мы подготовим план "Б" и так или иначе найдем способ, чтобы эти деньги поступили полякам, но это будет стоить намного больше времени и сил", – цитирует "РИА Новости" Д.Туска.

SAFE (Security Action for Europe) – это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.

Как напоминает агентство, К.Навроцкий в конце февраля высказывал сомнения в том, что военная промышленность страны сможет "переварить" кредит Европейского союза на закупки вооружений в рамках программы SAFE, и выражал в связи с этим опасения, что средства этого кредита получат не польские, а иностранные производители вооружения. А в начале марта К.Навроцкий вместе с главой Нацбанка Адамом Глапиньским предложили закупать оружие за счет золотовалютных резервов, чтобы не брать кредит SAFE.