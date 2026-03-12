Войти
Морские силы самообороны Японии приняли пятую НАПЛ класса "Тайгей"

Источник изображения: Фото: mhi.com

ЦАМТО, 11 марта. На верфи компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Кобе 10 марта состоялась церемония передачи Морским силам самообороны Японии новой неатомной подводной лодки класса "Тайгей".

3000-тонная подводная лодка (517) "Чугей" (Chougei) является пятой НАПЛ класса "Тайгей". Новая подлодка войдет в состав 2-го дивизиона подводных лодок 2-й флотилии подводных лодок, размещенной на военно-морской базе Йокосука в префектуре Канагава.

Заказ на строительство НАПЛ "Чугей" был размещен в 2021 ф.г. Стоимость заказа составила 68,4 млрд. иен (434 млн. долл.). Закладка киля состоялась на предприятии в Кобе 19 апреля 2022 года, спуск на воду – 4 октября 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) приступила к строительству головной НАПЛ нового класса (29SS), SS-513 "Тайгей", летом 2019 года. Морские силы самообороны Японии приняли эту НАПЛ в марте 2022 года.

Вторую НАПЛ серии, (514) "Хакугей", построила компания Kawasaki Heavy Industries (KHI). Она была передана японскому флоту в марте 2023 года. Третью подлодку, (515) "Цзингей", поставила заказчику компания MHI в марте 2024 года, четвертую, (516) "Райгей", – компания KHI в марте 2025 года.

Шестая НАПЛ серии, (518) "Согей", была спущена на воду в октябре 2025 года и в настоящее время проходит дооснащение перед поставкой заказчику в марте 2027 года.

Стоимость головной подлодки серии, "Тайгей", составила около 80 млрд. иен. Проект бюджета на 2026 ф.г. включает выделение 120,8 млрд. иен на строительство десятой подводной лодки. Это фактически в 1,5 раза больше первоначальной суммы, что объясняется ростом цен на материалы и комплектующие.

Длина НАПЛ класса "Тайгей" составляет 84,5 м, ширина – 9,1 м, расчетная осадка – около 10,4 м, стандартное водоизмещение – около 3000 т, экипаж – 70 человек. Подлодка получила корпус из высокопрочной стали, оснащена литий-ионными аккумуляторами производства GS Yuasa вместо свинцово-кислотных, что позволяет более длительное время оставаться под водой.

В конструкции использованы новые звукопоглощающие материалы, установлена система противоторпедной защиты для повышения живучести.

НАПЛ, начиная с четвертой, оснащаются двумя новыми дизельными двигателями Kawasaki 12V 25/31 увеличенной мощности (ранее – Kawasaki 12V 25/25SB мощностью 6000 л.с.) и развивают под водой максимальную скорость до 20 узлов. Новые НАПЛ оснащаются гидроакустической системой нового поколения ZQQ-8 компании Oki Electric Industry.

Шесть 533-мм торпедных аппаратов HU-606 позволяют применять новую тяжелую торпеду "Тип-18", заменившую "Тип-89", или ПКР UGM-84L "Гарпун" Блок.2. Подлодка оснащена системой противоторпедной защиты.

НАПЛ отличается уменьшенной электромагнитной и акустической сигнатурой и оснащена новой системой боевого управления (CMS), непроникающими оптоэлектронными мачтами, вместо перископа. Проект подлодки класса "Тайгей" впервые предусматривает наличие помещений исключительно для членов экипажа женского пола (до 6 человек).

  В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Kawasaki
MHI
