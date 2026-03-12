Войти
ЦАМТО

ЕК: ЕС предоставит Украине кредит, несмотря на вето со стороны Венгрии

219
0
0
Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: Christoph Soeder/AP

ЦАМТО, 11 марта. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз, так или иначе, предоставит Украине кредит на 90 млрд. евро, несмотря на вето со стороны Венгрии.

Венгрия ранее заблокировала согласованный в ЕС кредит Киеву на 90 млрд. евро на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".

"Мы продолжаем переговоры, они интенсивные. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с такого рода трудностями с Венгрией. Но каждый раз в итоге нам удавалось разблокировать ситуацию, и я надеюсь, что так будет и на этот раз. Но я повторяю: мы предоставим этот кредит тем или иным способом", – цитирует "РИА Новости" В.Домбровскиса.

При этом В.Домбровскис признал, что протокол соглашения между Европейской комиссией и Украиной о предоставлении Киеву кредита на 90 млрд. евро еще не готов.

"Мы работаем с украинскими властями над завершением финансовой стратегии и протокола соглашения, который устанавливает условия получения кредита. Это позволит осуществить выделение средств после завершения законодательного процесса. Среди государств-членов существует широкий консенсус относительно срочности продвижения этого кредита для Украины", – сказал он.

В свою очередь, издание Pоlitico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Евросоюз выделит кредит Украине в форме двусторонних займов, не требующих одобрения всего блока, если Венгрия и Словакия заблокируют принятие единого кредита на 90 млрд. евро.

Отмечается, что на случай если Венгрия и Словакия откажутся отступить от своих позиций, страны Балтии и Северной Европы имеют план, как предоставить Украине достаточно средств, чтобы она "оставалась на плаву в первую половину этого года". Сумма, которую могут выделить Киеву, составляет 30 млрд. евро, сообщил другой источник, и поскольку это будут двусторонние кредиты, они не потребуют одобрения ЕС.

Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хайнен заявил, что его правительство предусмотрело выделение Киеву 3,5 млрд. евро в год в качестве двусторонней поддержки до 2029 года, сообщили Politico два других дипломата.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Нидерланды
Словакия
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 07:26
  • 106
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 05:07
  • 472
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск
  • 12.03 00:43
  • 2
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 22:45
  • 14933
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 21:58
  • 0
Комментарий к "Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы"
  • 11.03 21:18
  • 0
Комментарий к "НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?"
  • 11.03 19:00
  • 4
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)