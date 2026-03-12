ЕК: ЕС предоставит Украине кредит, несмотря на вето со стороны Венгрии

ЦАМТО, 11 марта. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз, так или иначе, предоставит Украине кредит на 90 млрд. евро, несмотря на вето со стороны Венгрии.

Венгрия ранее заблокировала согласованный в ЕС кредит Киеву на 90 млрд. евро на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".

"Мы продолжаем переговоры, они интенсивные. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с такого рода трудностями с Венгрией. Но каждый раз в итоге нам удавалось разблокировать ситуацию, и я надеюсь, что так будет и на этот раз. Но я повторяю: мы предоставим этот кредит тем или иным способом", – цитирует "РИА Новости" В.Домбровскиса.

При этом В.Домбровскис признал, что протокол соглашения между Европейской комиссией и Украиной о предоставлении Киеву кредита на 90 млрд. евро еще не готов.

"Мы работаем с украинскими властями над завершением финансовой стратегии и протокола соглашения, который устанавливает условия получения кредита. Это позволит осуществить выделение средств после завершения законодательного процесса. Среди государств-членов существует широкий консенсус относительно срочности продвижения этого кредита для Украины", – сказал он.

В свою очередь, издание Pоlitico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Евросоюз выделит кредит Украине в форме двусторонних займов, не требующих одобрения всего блока, если Венгрия и Словакия заблокируют принятие единого кредита на 90 млрд. евро.

Отмечается, что на случай если Венгрия и Словакия откажутся отступить от своих позиций, страны Балтии и Северной Европы имеют план, как предоставить Украине достаточно средств, чтобы она "оставалась на плаву в первую половину этого года". Сумма, которую могут выделить Киеву, составляет 30 млрд. евро, сообщил другой источник, и поскольку это будут двусторонние кредиты, они не потребуют одобрения ЕС.

Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хайнен заявил, что его правительство предусмотрело выделение Киеву 3,5 млрд. евро в год в качестве двусторонней поддержки до 2029 года, сообщили Politico два других дипломата.