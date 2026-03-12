Появились кадры с новым применением тяжёлой ракеты «Хорремшехр-4» по Израилю

Источник изображения: topwar.ru

Иранские и израильские медиа сообщают о том, что сегодня Иран в очередной раз использовал свою новейшую сверхтяжёлую ракету «Хорремшехр-4». В поступающих сведениях содержится информация о том, что иранская ракета нацелена на Израиль.

В сети публикуются кадры с тем, как головная часть этой баллистической ракеты средней дальности разделяется, после чего отдельные элементы движутся к своим целям.

По предварительным данным, на этот раз Иран применил ракету с кассетной боеголовкой. Это даёт экспертам повод предположить, что атака могла быть направлена против живой силы – военнослужащих израильской армии. Израиль сведений о прилётах не комментирует, заявляя, что ракета перехвачена.

В перехвате возникают сомнения. Если головная часть ракеты уже разделилась в воздухе, что видно на кадрах, значит, израильской ПВО-ПРО предстояло перехватывать каждую из содержавшихся в головной части кассет, вероятность чего близка к нулевой.

Израильские официальные лица:

Ракета перехвачена, пострадавших нет, можно покинуть убежища.

В иранских СМИ тем временем заявили о том, что «небо Израиля перешло под контроль иранских ракет».

Обмен ударов в ходе войны, включая информационную, США и Израиля против Исламской Республики Иран продолжается.

В разных источниках приводятся различные сведения о дальности ракеты «Хорремшехр-4»: в одних максимальная дальность указывается как 2000 км, в других - 2800 км.