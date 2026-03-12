Снайперские винтовки ВС США и Германии.

В последние годы с концептуальной, тактической и технической точек зрения в области снайперских винтовок и стрелкового оружия произошли многочисленные изменения. Последние изменения в основном касаются оптики, сетевых технологий и новых калибров. Основное внимание уделяется более точным попаданиям на всё больших дистанциях.

С ростом доступности более компактных оптических приборов и систем управления огнём всё более размытыми становятся различия между стрелками, снайперами уровня отделения и узкоспециализированными снайперами. Из своей штурмовой винтовки каждый военнослужащий должен уметь поражать цели размером с человека на дальности «полкилометра». При этом, широкое использование снайперских винтовок сохраняется.

Этот вид стрелкового оружия позволяет точно поражать цели на дальности до 600 м и подавлять силы противника на дистанции до 800 м. Следующий уровень – полуавтоматическая снайперская система с точной стрельбой до 800 м. Для снайперских операций на дальности более 800 м по-прежнему предпочтительным оружием остаются винтовки с продольно-скользящим затвором, особенно калибров .300 WinMag (7,62 мм x 67) или .338 Lapua Magnum (8,6 мм x 70).

Указанные калибры позволяют снайперской группе вести эффективную стрельбу на дистанциях до 1600 м. Оба калибра представлены в ВС Германии: G22A2 от Accuracy International и G29 от CG Haenel. Армия США несколько отошла от этого правила. Ее новая многокалиберная винтовка Mk22 (Barrett MRAD) может вести огонь патронами 7,62 мм x 51, .300 Norma Magnum и .338 Norma Magnum (8,6 мм x 63). Это означает, что при необходимости боеприпасы можно заменять как на универсальные пулеметы, так и на новые среднекалиберные пулеметы.

Снайперские винтовки с продольно-скользящим затвором

Винтовка Accuracy International AX G22A2

Accuracy International AX G22A2. Общий вид

Винтовка Accuracy International AX G22A2 на треноге

Калибр: .300 Winchester Magnum (7,62 мм x 67).

Вместимость магазина: 5 патронов.

Длина (мм): 1,250/1,030.

Длина ствола (мм): 26″ (660).

Оптика – прицел Steiner ZF 5-25 x 56 с сеткой TReMoR-3.

Масса (кг, пустой): 7,2.

Винтовка Barrett MK 22 Mod 0 (вариант MRAD)

Снайперская винтовка Barrett MK 22 Mod 0 (вариант MRAD)

Снайперская винтовка Barrett MK 22 Mod 0 (вариант MRAD)

Калибр: MK22 Мод 0 – 7,62 мм x 51, НАТО; . 300 Norma Magnum; .338 Norma Magnum (также 6,5 Creedmoor, .260 Remington, .300 Winchester Magnum, .338 Lapua Magnum).

Вместимость магазина: 10 патронов.

Длина: 7,62 НАТО – 1077 мм; .300 Norma Magnum – 1229 мм; .338 Norma Magnum – 1255 мм.

Длина ствола: 7,62 NATO – 20″ (508 мм); .300 Norma Magnum – 26″ (660 mm); .338 Norma Magnum – 27“ (686 mm).

Оптика: прицел Leupold&Stevens Mark 5 HD 5-35 x 56.

Масса (кг, пустой): 7,62 NATO – 6,3; .300 Norma Magnum – 7,0 кг; .338 Norma Magnum – 7,0.

Винтовка CG Haenel RS9 (G29)

Винтовка CG Haenel RS9 (G29)

Винтовка CG Haenel RS9 (G29)

Калибр: .338 Lapua Magnum (8.6 mm x 70).

Вместимость магазина: 10 патронов.

Длина (мм): 1275/1020.

Длина ствола (мм): 27” (685).

Оптика: прицел Steiner M5XI 5-25×56.

Масса (кг, пустой): 7,54.

Модель Steyr Arms SSG M1

Снайперская винтовка Steyr Arms SSG M1

Снайперская винтовка Steyr Arms SSG M1

Калибр: .338 Lapua Magnum Magnum (8.6 mm x 70); 7.62 mm x 51 NATO 6.5 Creedmoor.

Вместимость магазина: 10 патронов.

Длина (мм): 1280/1080 (Стандарт 27,16″ .338 Ствол Lapua Magnum, приклад разложен/сложен).

Длина ствола (мм): .338 Lapua Magnum – 27,16″ (690); 7,62 НАТО – 20″ (508), 25″ (635); 6,5 см – 25″ (635).

Оптика: прицел Kahles ZF 6-24 x 56 K624i.

Масса (кг, пустой): 6,82.

Источник: журнал Enforce TAC