Израиль разочарован промежуточными результатами войны с Ираном

Война с Ираном завершится минимум через две недели, но основная задача ее выполнена не будет, пишет израильское издание Ynet. США и Израилю так и не удалось свалить режим аятолл.

В Израиле разочарованы промежуточными итогами войны с Ираном, главной поставленной задачи добиться так и не удалось. Иранский режим продолжает оставаться стабильным, ставка на устранение высшего руководства и восстание народа не сыграла. И хотя операция продлится еще минимум недели две, маловероятно, что что-то изменится.

В начале войны одной из её целей считалось свержение режима в Иране. Сейчас, по оценкам, режим остаётся устойчивым, а сценарий с возможным восстанием против власти или другими вариантами смены режима выглядит маловероятным.

Нетаньяху, обещавший смену режима в Иране по итогам войны, сейчас начинает подготавливать общественное мнение к тому, что этого не произойдет. Давить будут на то, что якобы лишили Иран ядерного оружия и боевого потенциала.

В то же время за две недели случиться может разное. Да и срок в две недели примерный, война может продлиться и дольше. Всё зависит от Трампа, как он скажет, так и будет. Тем не менее Израиль торопится и ускоряет операции против Ирана. Ведь после команды США боевые действия придется прекратить.

