Рассекречен ранее неизвестный дальнобойный дрон-камикадзе Ирана

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Для ударов по американской военной базе в Кувейте иранские бойцы впервые применили дрон-камикадзе неизвестной модели. Ранее данное средство поражения никогда нигде не показывалось. Его название и технические характеристики пока не рассекречены, стал известен лишь внешний облик.

И он существенно отличается от тех образцов, что засвечивались ранее. Обращает на себя внимание сильно вытянутый фюзеляж в виде цилиндра, расположенный впереди винт, а также прямые крылья и Х-образное оперение в хвосте.

Стартует этот БПЛА при помощи порохового ускорителя, который сбрасывается в самом начале полета.

По всей видимости, впереди имеется прицельная система, которая позволяет оператору точнее наводить дрон на цель.

Возможно, позже появятся новые, более детальные изображения этой новинки военно-промышленного комплекса Исламской Республики.

Алексей Брусилов