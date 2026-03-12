Срок дальности: что известно о ядерном оружии Израиля

Сколько боеголовок может быть у еврейского государства и применят ли их в войне с Ираном

Несмотря на отсутствие официального статуса ядерной державы, Израиль, по оценкам экспертов, располагает десятками или даже сотнями ядерных боеголовок. Их носители способны поражать цели по всему Ближнему Востоку. На фоне прямого противостояния с Тегераном вопрос о возможностях израильских средств доставки приобретает ключевое значение для безопасности региона. Каким оружием на самом деле располагает ЦАХАЛ и где проходит та красная черта, за которой могут быть задействованы ракеты с ядерной начинкой, — в авторском материале военного эксперта «Известий».

Как развивался атомный проект Израиля

«Ядерная история» Израиля не имеет официальных подтверждений, как, например, американский проект «Манхэттен» или история советского атома. Своими корнями израильский атом уходит в первые послевоенные годы — в годы формирования государства. Программа создания ядерного оружия была начата как ответ на угрозу со стороны арабских соседей и стремление обеспечить стратегическое выживание молодой страны. И, конечно, она развивалась в строжайшей секретности.

После провозглашения независимости Израиля в 1948 году премьер-министр Давид Бен-Гурион дал старт исследовательским работам с целью независимого использования атомной энергии в военных целях. В 1956 году, после Суэцкого кризиса, решение о создании собственной атомной бомбы стало приоритетным. В 1957 году Израиль подписал секретное соглашение с Францией о строительстве исследовательского атомного реактора в Димоне тепловой мощностью 24–70 МВт и собственного завода по выделению плутония (строительство завершено к 1964 году). В 1959 году по соглашению с Норвегией была получена тяжелая вода. Была создана собственная спецслужба ЛАКАМ, которая занялась сбором технологий и компонентов будущего ядерного оружия.

Ракета MD-620 Источник изображения: Фото: dassault-aviation.com

К 1960 году в Израиле была запущена собственная переработка ядерного топлива, которая обеспечила получение нескольких десятков килограммов плутония в год. В 1965 году, вероятно, был получен первый оружейный плутоний. И буквально перед Шестидневной войной (июнь 1967 года) были собраны первые несколько ядерных зарядов, а с 1965 года вышла на испытания ракета MD-620, которая создавалась совместно с Францией и в итоге стала ракетой «Иерихон-1».

В 1968 году ЦРУ США впервые подтвердило то, что в Израиле идет серийное производство ядерных боеголовок. Считалось, что к 1973 году Израиль обладал уже 20 боеголовками, которые могли быть применены против арабских стран в Войну Судного дня. В то же время была закреплена политика «ядерной неоднозначности»: Израиль не подтверждал и не отрицал наличие ядерного оружия и не давал никаких комментариев на вопросы и публикации в прессе.

Израильский БТР проезжает мимо уничтоженного египетского танка во время Войны Судного дня Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Далее был 1979 год и инцидент Vela — обнаружение американским спутником Vela 6911 двойной вспышки на островах Принца Эдуарда в Индийском океане. Обычно такая вспышка сопровождает атомный взрыв, острова находились в юрисдикции ЮАР, но ЮАР вела военно-техническое сотрудничество с Израилем. Специалисты сделали вывод о связи инцидента с реальным испытанием израильского ядерного заряда.

Сборка ракеты MD-620 Источник изображения: Фото: dassault-aviation.com

Позже, в 1986 году, израильский инженер-ядерщик Мордехай Вануну передал свои материалы об израильской ядерной программе изданию Sunday Times. Он сообщал, что еврейское государство имеет на вооружении порядка 100–200 боеголовок, термоядерные заряды, ведет работы по обогащению урана и наладило производство трития для термоядерных зарядов. Позже Вануну был захвачен разведкой «Моссад» и осужден в Израиле за измену родине. Освобожден 21 апреля 2004 года и даже был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2015 году.

Каким ядерным арсеналом может обладать Израиль сегодня

Вполне вероятно, что и сегодня Израиль располагает достаточно серьезным атомным арсеналом, в котором могут находиться и свободнопадающие бомбы, и боеголовки крылатых или баллистических ракет. В том числе авиационного базирования — это делает такое вооружение весьма дальнобойным. Например, аэробаллистические ракеты Blue Sparrow, имея собственную дальность около 2 тыс. км, могут запускаться с самолетов F-15, которые с учетом дозаправки в воздухе могут провести операцию по поражению целей на дальности до 3 тыс. км и даже больше. Фактически это означает возможность нанести ядерный удар по любой стране региона и даже дальше — в радиусе поражения могут оказаться все арабские страны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки.

Сколько боеголовок может быть у Израиля? Учитывая, что сами по себе они не устаревают, их должно быть не меньше 100 единиц. За десятки лет в них вполне могли поменять электронику, какие-то детали, которые имеют свой гарантийный срок. И в случае необходимости они могут быть применены.

Исследовательский центр в Димоне Источник изображения: Фото: Legion-Media/Eddie Gerald

Что сегодня может представлять собой атомная промышленность Израиля? Исследовательский реактор в Димоне (Negev Nuclear Research Center) может производить оружейный плутоний без международного контроля. Там же расположен промышленный комплекс обогащения урана, который, по данным Вануну, работает с 1979–1980 годов. Здесь находятся газовые центрифуги и комплексы очистки обогащенного урана. Добыча руды ведется в пустыне Негев. Считается, что в 1960–1970-е годы Израиль мог получить делящиеся материалы из США и в виде руды из ЮАР — технически это возможно, хотя никаких точных подтверждений этому нет.

Конечно, ученые страны располагают высочайшим уровнем соответствующих компетенций. Всё же считается, что Израиль вполне может быть шестой ядерной державой мира. Поэтому для разработчиков здесь нет технологических секретов ни по атомным, ни по термоядерным боеприпасам.

Истребитель F-15 израильских ВВС Источник изображения: Фото: TASS/EPA/ATEF SAFADI

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью «Известиям» допустил, что Израиль может применить ядерное оружие. По его мнению, если это государство будет, условно, уничтожено иранскими ракетами, то в качестве последней меры его лидер не станет уклоняться от применения ядерного оружия. «Израиль не остановят никакие протесты со стороны США или кого-либо еще. Они делают то, что хотят, и обычно ожидают, что США последуют их примеру», — сказал Рэй Макговерн.

Израиль не участвует в Договоре о нераспространении ядерного оружия и ведет политику ядерной неоднозначности с конца 1960-х: не подтверждает и не отрицает наличие собственного ядерного оружия. Считается, что применение смертоносных боеголовок возможно только при угрозе существованию собственно государства Израиль. Понятно, что в текущей ситуации ответные атаки Ирана не несут за собой такой угрозы, но где гарантия, что удары Исламской Республики будут верно истолкованы?

Такой гарантии никто дать не может, и единственной защитой от перехода противостояния в качественно новую фазу могло бы стать его прекращение. И вот как раз прекращения обмена ударами пока не видно — запасы ракет пока есть и у той и другой стороны, и политики пока лишь подбадривают друг друга воинственными заявлениями.

Дмитрий Корнев