Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором.

Соединенные Штаты собирают на Ближнем Востоке все новые военные силы с явным прицелом на проведение сухопутной операции против Ирана. В то же время обстановка на поле боя складывается таким образом, что американское руководство может быть вынуждено вообще прекратить боевые действия. Как Иран смог поставить США перед подобным выбором?

Прошедшие десять дней боевых действий американо-израильских сил против Ирана спровоцировали тяжелый региональный кризис на Ближнем Востоке и глобальный энергетический. Наметились и проблемы во взаимоотношениях Вашингтона и его ближайших союзников. Например, Трамп обвинил Британию в недостаточной поддержке, не смог мобилизовать европейских союзников. Очевидны трения между США и еврейским государством, удары которого по иранским нефтяным объектам вызвали недовольство американского руководства. Это вынесено в публичную плоскость, а значит, закрытые каналы обмена мнениями почему-то не работают или игнорируются одной из сторон.

Трамп не может рассчитывать на абсолютную поддержку даже своих соотечественников. "Меняющиеся цели в войне обескуражили американское общество, притом что опросы показывают широкое недовольство войной среди американцев. В то же время растущее насилие приводит к росту цен на нефть и другим экономическим шокам, которые могут вызвать политические проблемы с выборами для самого Трампа", – пишет The New York Times.

При этом американская администрация демонстрирует некую растерянность. В частности, министр энергетики США Крис Райт заявил: "Мы не знаем, какой режим окажется у власти после окончания этого конфликта", а Трамп объявил, что "недоволен" тем, кого избрали на пост Верховного лидера ИРИ. Все это говорит о том, что намеченные цели "Эпической ярости" не достигнуты, а команда Трампа, похоже, не имела на этот случай резервного плана и теперь не очень понимает, как действовать дальше.

В любом случае можно сказать, что ставка молниеносную войну и крах режима в результате уничтожения военно-политического руководства провалилась. В самих США горько шутят, что в ходе американской миссии в Афганистане для того, чтобы сменить режим талибов на режим талибов, потребовалось двадцать лет и несколько триллионов долларов. Трамп же, заменив Хаменеи на Хаменеи, уложился всего в девять дней.

В Иране не произошло коллапса власти, а на смену склонному к компромиссам Али Хаменеи, выступавшему против создания ядерного оружия, пришли куда более радикально настроенные и жесткие люди. Достаточно сказать, что новый верховный лидер потерял под американо-израильскими бомбами почти всю свою семью – мать, отца, сестру и жену, – и потому вряд ли станет безвольно капитулировать.

При этом очевидным достижением коалиции стало выведение из строя значительной части ПВО Ирана, что позволяет увеличить участие авиации в нанесении ударов по территории страны. Вероятно, для их интенсификации и направляется в район боевых действий третья авианосная ударная группировка. Но смогут ли США и Израиль добиться своих целей, используя лишь дистанционные удары, без проведения наземной операции и оккупации страны?

Воздушные атаки врага могут разрушить часть гражданской инфраструктуры и несколько ослабить военный потенциал ИРИ, но не более того. При этом любые изменения политической ситуации в стране, если их удастся достичь, будут носить крайне негативный для США и их союзников сценарий.

Иранское общество еще больше сплотится в стремлении покарать агрессоров. То есть без наземной операции и установления контроля хотя бы над частью страны говорить о "перезагрузке Ирана" и демонтаже существующей системы власти не приходится.

Размышляя о возможностях сухопутной операции против Ирана, трудно избежать аналогии с операцией "Свобода Ираку", проведенной в 2003 году. Тогда для захвата страны хватило 200-тысячного контингента, но Ирак имеет в четыре раза меньшую территорию, чем Иран, а его население в три раза меньше. Тегеран в состоянии выставить 11 миллионов штыков (1 млн ВС ИРИ, еще 10 млн – народное ополчение "Басидж"). По самым скромным расчетам, силы вторжения должны составлять около миллиона человек.

При этом надежды Вашингтона и Тель-Авива на создание широкой коалиции с привлечением курдских формирований, армий нефтяных монархий, Пакистана и Азербайджана не оправдались. Никто из них не готов ввязываться в войну с непредсказуемыми последствиями – кто из соображений здорового прагматизма, кто под давлением третьих стран.

В качестве альтернативы полномасштабной сухопутной операции, для которой в настоящий момент нет сил, в Вашингтоне обдумывают ее ограниченный вариант с использованием спецназа и высокомобильных формирований.

Одним из обсуждаемых вариантов является захват нефтяного терминала на острове Харк в Персидском заливе, через который идет до 90% экспорта нефти. Предполагается, что, лишив Иран главного дохода, его удастся поставить на колени.

Однако еще во время ирано-иракской войны авиация Саддама Хусейна несколько раз уничтожала терминалы на острове Харк, но это не привело к поражению Ирана. Кроме того, силы, захватившие этот остров, находящийся в 25 км от иранского побережья, окажутся в западне – иранцы смогут наносить по ним массированные удары, ведущие к большим потерям.

Рассматриваются и варианты рейдов спецназа на территорию Ирана с целью захвата и уничтожения объектов, которые недосягаемы для бомб и ракет. Есть информация, что ряд подразделений уже развернут на исходных позициях для выполнения этих задач.

В частности, на авиабазе Харир и в аэропорту Эрбиль в Иракском Курдистане находится 160-й батальон специальных воздушных операций и 75-й полк рейнджеров, которые могут быть использованы для атак на ракетные и ядерные центры в западной части Ирана. На авиабазе Аль-Зафра в ОАЭ и в Бахрейне, а также на авианосцах находятся подразделения морского спецназа США NAVY SEALs и израильские морские коммандос из подразделения "Шайетет 13", которые могут быть задействованы для захвата островов, морских платформ и ракетных объектов КСИР на побережье.

Кроме того, в Иордании на авиабазе Муваффак ас-Султани находятся подразделения британской SAS (Специальной авиадесантной службы), бойцы которой могут быть задействованы на любом из направлений. Эти силы могут быть вскоре усилены 82-й воздушно-десантной дивизией, чья переброска на Ближний Восток, по некоторым данным, уже началась.

Несмотря на высокий профессионализм указанных сил и их прекрасную оснащенность, они лишены главного фактора, необходимого для успеха таких операций, – внезапности. Сейчас их уже ожидают, и эти рейды с высокой долей вероятности могут завершиться провалами и большим количеством жертв. При этом можно предположить, что

даже в самом лучшем для Вашингтона варианте эти рейды смогут обеспечить лишь частный и преимущественно пропагандистский успех, не способствуя решению стратегических целей.

Таким образом, фактически США поставлены перед выбором, каким именно способом продолжать агрессию против Ирана – только ракетно-бомбовым или с применением наземных сил. Да и продолжать ли вообще.

Есть, в частности, некоторые признаки того, что в Вашингтоне отдают себе отчет в происходящем и неясных перспективах наземной операции. Еще 6 марта Трамп называл капитуляцию Ирана единственным возможным финалом войны. А уже 9 марта госсекретарь Марко Рубио заявил, что задачей операции против Ирана является "уничтожить способность этого режима запускать ракеты: уничтожить сами ракеты и их пусковые установки, разрушить заводы, где эти ракеты производятся, и уничтожить их военно-морские силы". Налицо явное снижение планки, а уж о постоянно повторяемой ранее цели лишить Иран возможности создать ядерное оружие и вовсе не упоминается. Даже сам Трамп теперь называет войну с Ираном "практически завершенной".

Возможно, это признак того, что уже вскоре США объявят о победе над Ираном и свернут боевые действия. Это было бы самым рациональным в нынешней ситуации решением. Хотя, конечно, вряд ли руководством США сегодня движут исключительно рациональные мотивы – иначе Вашингтон вообще не начинал бы этой агрессии.

Борис Джерелиевский