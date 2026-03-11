Войти
Rheinmetall увеличит производство морских беспилотников

355
0
0
Rheinmetall
Rheinmetall.
Источник изображения: @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Welt: Rheinmetall планирует увеличить производство морских беспилотников

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует расширить производство морских беспилотных катеров. Компания рассчитывает постепенно довести выпуск до 200 единиц в год. Об этом сообщил топ-менеджер концерна Тим Вагнер, пишет Welt.

По словам Вагнера, на начальном этапе производство будет небольшим. Он отметил, что сначала компания рассчитывает построить около 15 лодок. В дальнейшем объемы выпуска планируется увеличить, а в перспективе на верфи Blohm+Voss в Гамбурге может быть налажен выпуск до 1000 морских беспилотников ежегодно.

Топ-менеджер также сообщил, что концерн уже получил заказы на такие аппараты от стран НАТО, однако не уточнил, какие именно государства выступили заказчиками.

Rheinmetall считается крупнейшей оборонной компанией Германии. На фоне конфликта на Украине концерн активно расширяет военное производство. Компания поставляет Киеву различные виды вооружений, включая танки и боеприпасы, а также занимается строительством на территории Украины предприятия по выпуску боеприпасов.

Ранее в России заявили о заинтересованности ВПК Европы в конфликте на Украине.

Борислав Агаджанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
ThyssenKrupp
Проекты
NATO
БПЛА
