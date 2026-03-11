«Золотой» чемпионат мира: сколько призовых разыграют на главном футбольном турнире 2026 года

Чемпионат мира-2026 обещает стать не только самым масштабным по формату, но и самым прибыльным в истории. Международная футбольная федерация (ФИФА) утвердила рекордный призовой фонд — 655 млн долларов.

Турнир примут сразу три страны, а расширение до 48 сборных превращает его в грандиозное спортивно-финансовое шоу. ЧМ-2026 станет ключевым событием в календаре букмекеров по всему миру. Уже сейчас пари на соревнование есть у российских контор, а также у букмекеров СНГ. Например, таджикистанские БК предлагают ставки на ЧМ-2026 — на победителя и на стартовые матчи.

Разберёмся, как распределятся рекордные выплаты на турнире.

Финансовый размах: сколько будет стоить соревнование

В декабре ФИФА официально раскрыла детали пакета выплат участникам североамериканского турнира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Общая сумма — 727 млн долларов. При этом 655 млн направят напрямую сборным за спортивные результаты, а 72 млн пойдут на подготовку сборных к турниру.

На предыдущем ЧМ-2022 в Катаре ФИФА выделила почти в два раза меньше — 440 млн. То есть будущий розыгрыш станет самым щедрым турниром за всю историю мировых первенств.

Гарантированные миллионы: сколько получит каждая сборная

Теперь даже участие в турнире — серьёзный финансовый успех. Ведь каждая из 48 национальных команд гарантированно заработает минимум 10,5 млн, даже если проиграет все три матча группового этапа и пролетит мимо плей-офф. Из них 9 млн — фиксированная сумма за вылет на групповом этапе, а 1,5 млн — компенсация расходов на сборы и подготовку.

На турнире будут играть сборные из развивающихся футбольных стран, таких как Узбекистан, Новая Зеландия, Гаити. Для них участие — это не только шанс показать себя, но и возможность вложить призовые в инфраструктуру, детские академии и условия для тренировок.

А для зрителей это означает больше матчей, где есть интрига. Любителям заключать пари тоже станет интереснее: можно разбирать форму менее известных команд и искать ставки, которые другие пропускают. В выборе букмекеров с подходящими рынками и в анализе матчей могут помочь экспертные ресурсы вроде Legalbet.

Плей-офф и большие ставки: сколько стоит победа

Расширение турнира добавляет стадию 1/16 финала, а вместе с этим и увеличивает призовые практически для каждой стадии. По сравнению с прошлым ЧМ выплаты выросли на 7–19%.

Распределение по этапам выглядит так:

Сборная, остановившаяся в 1/16 финала, получит 11 млн.

Если команда пробьётся дальше, то вылет в ⅛ обогатит её на 15 млн.

Четвертьфиналистам положено 19 млн.

Сборной, не ставшей призёром (4-е место), достанется 27 млн.

Обладатели бронзовых медалей увезут 29 млн.

Вице-чемпиону на банковский счёт упадёт 33 млн.

Триумфатор заберёт 50 млн.

50 млн — новый исторический максимум. Например, на турнире 2018-го Франции досталось 38 млн за победу, а в 2022-м Аргентина заработала 42 млн.