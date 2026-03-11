Украинский летчик наказан за попытку удара по российскому тылу.

Полковник, командир бригады ВСУ уничтожен российским истребителем в редком в текущих условиях СВО воздушном бою. Скорее всего, украинский Су-27 пытался совершить удар дальнобойными ракетами по тыловым российским объектам. Как российскому летчику удалось его обнаружить и поразить?

Минобороны РФ 10 марта заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27 силами ВКС. Ранее этот факт признал и противник. По заявлению пресс-службы ВСУ, "во время выполнения боевого задания" погиб обладатель звезды "Героя Украины", 56-летний командир 39-й бригады тактической авиации полковник Александр Довгач.

Утверждается, что летчик был сбит "на восточном направлении, в условиях значительного превосходства воздушного противника" – а значит, имел место воздушный бой. Иначе говоря, украинский Су-27 был сбит российской истребительной авиацией – скорее всего, самолетом Су-35.

Напомним, что ранее, в декабре прошлого года, эта украинская бригада потеряла в подобной ситуации своего старшего штурмана подполковника Евгения Иванова. А еще раньше – комэска 39-й БрТА подполковника Павла Бабича. Впрочем, поскольку ВКС не объявляли тогда об уничтожении этого Су-27, некоторые украинские эксперты сделали вывод, что причиной гибели пилота стала авиакатастрофа или "дружественный огонь".

Но дело в том, что дальнобойные российские ракеты "воздух – воздух" Р-37М и Р-77М не всегда позволяют пилоту отследить поражение цели. Летчик Су-35 после пуска ракеты стандартно совершает маневр уклонения и разрывает дистанцию, ложась на обратный курс. При таком маневре истребитель противника "выпадает" из сектора обзора бортовой РЛС – и результатов пуска пилот обычно не наблюдает. Украинские пилоты также проводят маневр, стараясь укрыться за посадками, высотными зданиями и терриконами, и определить, сбит он или просто пропал с радара, не всегда возможно. А если нет подтверждения – нет и воздушной победы.

Однако воздушные бои сегодня – скорее редкость. В основном российские войска уничтожают самолеты противника системами ПВО. Попытки ВСУ в начале СВО использовать имевшиеся у них в наличии Су-27 и МиГ-29 против российских истребителей неизменно заканчивались уничтожением украинских самолетов. Истребители советского производства времен холодной войны заметно уступают современным российским Су-30СМ и Су-35.

Кроме того, российские ракеты класса "воздух – воздух" большой дальности Р-77М и Р-37М позволяют наносить удар по противнику, даже не входя в зону поражения его бортового оружия (украинские Су-27 вооружены устаревшими ракетами Р-27, максимальная дальность – от 50 до 100 км, в зависимости от модификации). Не последнюю роль играет и тот факт, что российские военные летчики имеют больший налет и лучше подготовлены.

В связи с этим стоит обратить внимание, что

среди украинских летчиков значительное число людей пожилого для летного состава возраста.

Значительная часть погибших украинских пилотов Су-27, чьи имена известны (Эдуард Вагоровский, Степан Чобану, Дмитрий Фишер, Александр Оксанченко, Олег Шупик), – люди далеко за 50, в основном вернувшиеся в строй с пенсии после начала войны против ЛДНР.

Тогда командование ВВС Украины обнаружило не только нехватку летного состава, но и вопиющий непрофессионализм молодежи. Пришлось выманивать назад в строй ветеранов из числа еще советских летчиков за счет всевозможных бонусов и надбавок. И судя по тому, что процент "летающих пенсионеров" все еще велик, противник не успел подготовить к началу СВО необходимое количество пилотов.

Между тем оптимальным возрастом боевого летчика является 30–35 лет. Именно к этому моменту он уже может иметь значительный опыт, но при этом обладать отличным здоровьем, а его реакция и когнитивные способности – на высоте; после сорока они начинают снижаться по естественным причинам. Но большое количество "стариков" среди погибших вражеских летчиков указывает все же не на возраст как на причину их гибели, а скорее на возрастные пропорции в украинских ВВС. В то время как молодые пилоты противника погибают, не успевая набраться необходимого опыта. Тем более что готовить их практически не на чем – оставшиеся в распоряжении "Повітряних сил" Су-27 в учебно-боевом варианте также задействованы для решения боевых задач.

Определенное количество пилотов готовят для ВВС Украины на Западе, но это, как правило, не молодые пилоты, а уже имеющие определенный опыт. Их готовят не с нуля, а переучивают управлять истребителями "Мираж-2000" или F-16.

Впрочем, вернемся к гибели Александра Довгача. Собственно, должность комбрига не предполагает обязательное постоянное участие в боевых вылетах. Но по некоторым данным, в 39-й бригаде остается всего пять Су-27 / Су-27УБ, и едва ли намного больше пилотов. Так что участие комбрига в боевом вылете могло быть связано с тем, что больше лететь было просто некому, либо с особо ответственной миссией, которую он не мог доверить своим подчиненным.

Эта миссия, скорее всего, заключалась в нанесении ударов по каким-либо ключевым объектам в российском тылу. Су-27 сначала были брошены Украиной на борьбу с российскими крылатыми ракетами и БПЛА. Чуть позже, после получения из США противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM, их начали применять и с этих истребителей. Затем Су-27 были адаптированы для применения крылатых ракет Storm Shadow / SCALP-EG и планирующих высокоточных бомб JDAM(-ER) и AASM / HAMMER.

Применение данного вооружения предполагает приближение к линии боевого соприкосновения (ЛБС) и, соответственно, зоне действия нашей ПВО и наших ВКС. Поэтому украинские ВВС применяют следующую тактику: подходят на сверхмалой высоте, укрываясь в складках местности, на необходимую для них дистанцию к ЛБС и осуществляют ракетный пуск или сброс планирующих бомб. Для этого они выполняют воздушный маневр, известный как кабрирование, или "горка", при котором самолет резко взмывает вверх.

В этот момент возрастает возможность его обнаружения российскими самолетами ДРЛО А-50.

Кроме того, для украинских летчиков всегда есть опасность встретиться с российскими истребителями, патрулирующими прифронтовую полосу, или нарваться на засаду ПВО. Наши войска за четыре года СВО детально изучили театр военных действий и его рельеф – и прекрасно знают, какие складки местности обычно используются для скрытого полета вражескими летчиками.

Если верить утечкам в социальных сетях, украинского комбрига сбил ракетой Р-37М пилот Су-35 одной из авиационных частей Дальневосточного округа. Можно предположить, что наш истребитель навел на цель самолет ДРЛО, или он сам его заметил, патрулируя наиболее опасный с точки зрения вражеской атаки участок. После того как враг был обнаружен, судьба его была фактически решена – увернуться от Р-37М практически невозможно. Российский летчик уже отмечен за свое достижение редкими часами.

Дальность ракеты Р-37М достигает 300 км. Можно предположить, что Довгача сбили не у линии фронта, к которой он крался с крылатой ракетой или планирующими бомбами, а над тыловыми областями Украины во время охоты за "Геранью". Но такая вероятность значительно ниже. Во-первых, для борьбы с БПЛА гораздо дешевле и эффективнее использовать вертолеты, а во-вторых, Су-27 осталось слишком мало и их стараются использовать в качестве носителей дальнобойных ударных систем. Так что, скорее всего, именно при такой атаке и был уничтожен украинский полковник.

Был ли у полковника ведомый? Стандартно боевые вылеты должны совершаться парами, но в украинских ВВС это правило все чаще нарушается из-за нехватки самолетов и летного состава. Известен случай, когда из-за приезда Владимира Зеленского в прифронтовую зону Запорожского фронта 5 июня 2023 года над ЛБС был поднят одиночный украинский Су-27. Вероятно, он должен был показать украинскому лидеру, что его надежно прикрывают от атак российской авиации. Но почти сразу самолет был сбит, а его пилот погиб. Так что нельзя исключать, что ведомого у комбрига просто не было или же ему удалось уйти безнаказанно.

Борис Джерелиевский