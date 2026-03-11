Пекин довел флотилию суперэсминцев "Тип-055" до десяти единиц

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) ввели в строй еще два эсминца класса "Тип-055" с управляемыми ракетами: "Дунгуань" (бортовой номер 109) и "Аньцин" (110). Как сообщает Navy Recognition, таким образом, китайский флот располагает уже десятью такими кораблями.

Издание уточняет, что в минувшие выходные китайская государственная телекомпания "Синьвэнь Ляньбо" впервые показала в эфире совместные учения эсминцев "Дунгуань" и "Аньцин", подтвердив факт их ввода в эксплуатацию.

Новые эсминцы класса "Тип-055", Китай CCTV 13

"Это событие имеет важное значение как с точки зрения наращивания возможностей, учитывая роль эсминцев "Тип-055" как многоцелевых надводных боевых кораблей крейсерского класса, так и с геостратегической точки зрения, поскольку оба приписаны к командованию Восточного театра военных действий, к подразделениям, ответственным за операции в Восточно-Китайском море и вокруг Тайваня", – отмечает Navy Recognition.

Китайские СМИ, включая Global Times, утверждают, что первые восемь эсминцев "Тип-055" распределены между командованиями Северного и Южного театров военных действий. Таким образом, после ввода в строй девятого и десятого эсминцев, корабли данного типа доступны для поддержки авианосных и десантных групп во всех направлениях: Бохайское и Желтое море – на севере, Южно-Китайское море – на юге, Восточно-Китайское море и Тайваньский пролив – на востоке.

Согласно открытым данным, программа поставки эсминцев "Тип-055" предусматривает постройку до 16 кораблей.

Основное предназначение эсминцев "Тип-055" – сопровождение авианосных ударных групп. Они действуют аналогично тому, как ВМС США используют крейсеры класса "Тикондерога" в качестве командных пунктов ПВО. Кроме того, эти эсминцы могут выступать флагманскими кораблями для надводных боевых групп, обеспечивая функции управления и контроля.

В Китае эсминцы класса "Тип-055" относят к четвертому поколению. При водоизмещении около 13 тысяч тонн их длина достигает 183 метров. Оснащенные четырьмя газовыми турбинами QC-280 мощностью 28 МВт, эти корабли развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 5000 морских миль. Экипаж – более 300 человек.

Эсминцы "Тип-055" вооружаются зенитными ракетами HQ-9B с радиусом действия до 200 км и перспективными ЗУР HQ-26 (аналог американских SM-3), противокорабельными ракетами YJ-18A (аналог российских "Калибров"). Предположительно в арсенал включены и противолодочные ракеты YU-8A. Также корабли оснащены полностью автоматической 130-мм артустановкой H/PJ-38, четырьмя 30-мм зенитными арткомплексами H/PJ-11, зенитно-ракетными комплексами HQ-10 ближнего действия и торпедами.