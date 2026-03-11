Войти
Военное обозрение

Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы

396
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внезапно признала, что отказ от атомной энергетики был стратегической ошибкой Европы. Фон дер Ляйен считает, что закрытые и демонтированные европейские АЭС являлись надежным источником энергии с низким уровнем выбросов.

Выступая во Франции на саммите по атомной энергетике, фон дер Ляйен заявила, что, по ее мнению, Евросоюз в своей энергетике должен сделать ставку на сочетание атомной и возобновляемой энергии. Кроме того, глава Еврокомиссии считает наиболее эффективной систему, устойчивость которой подкреплена хранением энергии, гибкостью поставщиков и связанными между собой энергосетями.

Фон дер Ляйен сетует, что Евросоюз полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов по завышенным ценам. Поскольку в Европе не добывается нефть и газ, она чрезвычайно уязвима от импорта энергоносителей и находится в крайне невыгодном структурном положении по сравнению с другими регионами, что наглядно демонстрирует энергетический кризис, вызванный обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Между тем в октябре прошлого года в Германии взорвали последнюю атомную электростанцию страны. В Баварии с помощью контролируемого взрыва были снесены две 160-метровые градирни крупнейшей немецкой АЭС. В настоящее время ФРГ полностью отказалась от атомной энергетики и закрыла все АЭС. Если в 1990 году в Европе более трети электроэнергии вырабатывалось АЭС, то после отказа от атомной энергетики в угоду «зеленой повестке» эта доля не превышает 15%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Проекты
Евросоюз
1 комментарий
№1
11.03.2026 15:09
За каждую стратегическую ошибку присваивать звание Героя Россиии. ручку целовать обязательно дамочкам.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 16:07
  • 14917
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 15:56
  • 452
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 11.03 15:09
  • 1
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 20:05
  • 1
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)
  • 10.03 03:34
  • 1
В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели