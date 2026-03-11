Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы

Источник изображения: topwar.ru

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внезапно признала, что отказ от атомной энергетики был стратегической ошибкой Европы. Фон дер Ляйен считает, что закрытые и демонтированные европейские АЭС являлись надежным источником энергии с низким уровнем выбросов.

Выступая во Франции на саммите по атомной энергетике, фон дер Ляйен заявила, что, по ее мнению, Евросоюз в своей энергетике должен сделать ставку на сочетание атомной и возобновляемой энергии. Кроме того, глава Еврокомиссии считает наиболее эффективной систему, устойчивость которой подкреплена хранением энергии, гибкостью поставщиков и связанными между собой энергосетями.

Фон дер Ляйен сетует, что Евросоюз полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов по завышенным ценам. Поскольку в Европе не добывается нефть и газ, она чрезвычайно уязвима от импорта энергоносителей и находится в крайне невыгодном структурном положении по сравнению с другими регионами, что наглядно демонстрирует энергетический кризис, вызванный обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Между тем в октябре прошлого года в Германии взорвали последнюю атомную электростанцию страны. В Баварии с помощью контролируемого взрыва были снесены две 160-метровые градирни крупнейшей немецкой АЭС. В настоящее время ФРГ полностью отказалась от атомной энергетики и закрыла все АЭС. Если в 1990 году в Европе более трети электроэнергии вырабатывалось АЭС, то после отказа от атомной энергетики в угоду «зеленой повестке» эта доля не превышает 15%.