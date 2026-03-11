Войти
Токио и Сеул обеспокоены переброской американских ЗРК из Азии на Ближний Восток

Источник изображения: topwar.ru

В Японии и Республике Корея выразили обеспокоенность решением США передислоцировать часть размещенных на военных базах в этих странах установок ПВО/ПРО Patriot и THAAD на Ближний Восток. Об этом пишет со ссылкой на свои источники агентство «Рейтер».

Такое происходит впервые за десятилетия с тех пор, как США заключили двусторонние соглашения в сфере военной помощи и защиты вне НАТО с Южной Кореей и Японией. С тех пор эти две страны являются ключевыми американскими союзниками в Азиатском регионе в рамках противостояния КНР и КНДР, хотя исторически их отношения дружескими никак не назвать.

В Токио и Сеуле выразили обеспокоенность переброской американских ЗРК на Ближний Восток, особенно после заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о планах существенно нарастить ядерный потенциал КНА. Однако ничего поделать с решениями Вашингтона не могут. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён сказал, что Сеул выразил возражения, но признал:

Похоже, что в последнее время возникли разногласия по поводу того, что американские войска в Корее вывозят из страны некоторые виды вооружений, такие как артиллерийские батареи и средства противовоздушной обороны. Мы не можем навязать свою позицию Соединенным Штатам — такова реальность.

В Южной Корее сосредоточено крупное военное присутствие США для совместной обороны от Северной Кореи, обладающей ядерным оружием. Там дислоцируется около 28 500 американских военнослужащих и размещаются системы противовоздушной обороны ВС США.

Южнокорейские СМИ сообщили, что некоторые ракетные установки были вывезены с авиабазы Осан и, вероятно, будут передислоцированы на американские базы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. На фотографиях агентства Reuters, сделанных во вторник на авиабазе Осан, видны несколько мобильных пусковых установок на взлетно-посадочной полосе. Эксперты подтвердили, что это, по всей видимости, батареи ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики PAC-2 и PAC-3.

Профессор военных наук в южнокорейском Университете Санджи Чхве Ги Иль так прокомментировал ситуацию:

Существует риск того, что Северная Корея может неверно истолковать перемещение части этого оружия как повод для провокаций на низком уровне, чтобы проверить обороноспособность союзников.

В Японии также расположены крупные военные базы США, а два американских эсминца с управляемыми ракетами, базирующиеся в Йокосуке, в настоящее время находятся в Аравийском море для поддержки военной операции против Ирана. Единственный американский авианосец, базирующийся в Азии, проходит техническое обслуживание в Йокосуке. В понедельник лидер главной оппозиционной партии Японии Дзюнъя Огава выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о переброске кораблей ВМС США, базирующихся в Японии, на Ближний Восток.

Чем дольше будет длиться война на Ближнем Востоке, тем сложнее будет США поддерживать достаточный уровень своего военного присутствия в других регионах, заключает Reuters.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
