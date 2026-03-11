Минобороны Великобритании повысит эффективность анализа данных из открытых источников

ЦАМТО, 10 марта. Минобороны Великобритании намерено заключить с компанией Janes Group UK Limited контракт стоимостью до 17,5 млн. фунтов стерлингов на предоставление доступа к ее базам данных разведывательной информации и аналитическим инструментам.

Как сообщает британское издание UK Defence Journal, входящая в состав Министерства обороны организация по обеспечению цифровой безопасности Defence Digital намерена подписать с Janes Group трехлетнее корпоративное соглашение (Enterprise Agreement Lite), охватывающее лицензии на программное обеспечение, предоставление доступа к базам данных и аналитическим инструментам, основанным на собранных из открытых источников разведывательных данных (OSINT). Соглашение будет служить механизмом, посредством которого лицензии можно будет приобретать в течение всего срока действия контракта.

Согласно уведомлению о закупке, контракт будет действовать с марта 2026 года по март 2029 года и обеспечит поддержку пользователей из оборонного сектора, которые осуществляют анализ обстановки по данным из открытых источников.

Министерство обороны заявило, что данное решение принято в связи с тем, что Janes владеет интеллектуальной собственностью и собственными базами данных, которые не могут быть предоставлены другими аналитическими агентствами.

В уведомлении указано, что Janes предоставляет эксклюзивный всеобъемлющий несекретный массив разведданных о военной технике по всему миру, необходимые методологии и системы классификации, используемые для анализа.

Организация Defense Digital была сформирована в 2019 году на базе нескольких структур, подчиненных МО Великобритании. В число ее задач, в частности, входят: разработка и обеспечение стратегии киберзащиты, поддержка военных операций, обеспечение ИТ-инфраструктуры для 200 тыс. пользователей в оборонном секторе, совершенствование инноваций и использования цифровой информации в секторе обороны т.д.

Годовой бюджет Defense Digital составляет более 2 млрд. фунтов стерлингов, а штат насчитывает около 2400 сотрудников, включая военнослужащих, гражданский персонал и лиц, работающих на контрактной основе.