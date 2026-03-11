Украинские медиа: США для борьбы с иранскими БПЛА понадобился свой Мадьяр

Источник изображения: topwar.ru

Американское издание Axios пишет о том, что США, которые изначально не стали использовать «украинскую технологию» борьбы с дронами, оказались неудовлетворенны своим результатом в ходе противостояния с Ираном. Теперь хотят всё поменять.

Издание пишет, что американцы, которые на тот момент готовились к новой войне против Исламской Республики, получили в августе прошлого года от украинской делегации во время очередного её визита в Вашингтон «план использования беспилотников-перехватчиков для уничтожения иранских дронов типа «Шахед». Тогда американскую сторону этот план не особенно заинтересовал. В нём озвучивались, в частности, намерения создать центры по противодействию дронам в странах, где расположены военные базы США. Например, это Турция, Иордания, Катар.

Суть проекта известна. Это выстраивание так называемой «стены дронов».

В итоге американцы от реализации этой идеи отказались, вероятно, в том числе и по той причине, что не считали иранские дроны сколько-нибудь серьёзной угрозой для своих ближневосточных военных баз. Однако время показало, что базы перед БПЛА Shahed весьма уязвимы.

Потом, как пишет издание, США уже сами начали связываться с Киевом с предложением о содействии. А после, как уже сообщало «Военное обозрение», Киев направил в Иорданию своих специалистов из войск беспилотных систем, которые призваны оказывать американцам помощь по борьбе с иранскими беспилотниками. Взамен режим Зеленского требует от США увеличения объёмов поставок зенитных ракет. Однако для США сегодня это весьма болезненный вопрос. Нехватка средств ПВО для защиты объектов на Ближнем Востоке подтверждается уже тем, что США решили перебросить в этот регион свои ЗРК из стран Восточной Азии, включая Южную Корею.

Как комментируют эту ситуацию на Украине, «США понадобился свой собственный Мадьяр (имеется в виду командир сил беспилотных систем ВСУ)». О том, был ли отправлен помогать американцам именно он, данных пока нет. Киев не скрывает, что Мадьяр нужен самим.