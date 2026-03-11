Для флота США построили второй сверхбольшой подводный беспилотник

Американская компания Boeing ввела в строй второй сверхбольшой беспилотный подводный аппарат "Орка" типа XLUUV, получивший обозначение XLE2. Он предназначен для ВМС Соединенных Штатов.

Как уточняет Naval News, аппараты типа "Орка" (Orca, "Косатка") предназначены для наблюдения, разведки и рекогносцировки (ISR), для постановки мин и борьбы с подлодками, а также для поддержки экспедиционных операций.

Крещение сверхбольшого беспилотного подводного аппарата типа "Орка", США Boeing

Длина подводного дрона – 26 метров, водоизмещение – 85 тонн, дальность плавания – 6500 морских миль. Он оснащен вместительным отсеком для полезной нагрузки общей массой до 8 тонн.

По заявлению компании Boeing, аппараты "Орка" увеличат дальность и частоту подводных операций американского флота при одновременном снижении логистических затрат.

Отметим, что Boeing получила контракт на изготовление, испытания и поставку американскому флоту четырех сверхбольших беспилотных подводных аппаратов "Орка" еще в феврале 2019 года. Позднее был активирован опцион на еще один беспилотник.

Предполагалось, что первый беспилотник по программе "Орка" передадут американским ВМС в декабре 2020 года, а остальные – в срок до конца 2022 года. Однако крещение и спуск на воду опытного образца состоялись только в апреле 2022 года. Он получил обозначение XLE0. Полноценный сверхбольшой аппарат XLE1 ввели в строй в 2025 году.

Как указывает Naval News, сроки последующих поставок пока неизвестны. Будущее программы может оказаться под угрозой, учитывая повышенное внимание Пентагона к устранению задержек и тщательному контролю за корпорациями в оборонном секторе. Бюджет программы уже превысил 250 млн долларов.