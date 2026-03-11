Японский флот пополнила пятая подлодка типа "Тайгэй"

Во вторник, 10 марта, на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Кобе состоялась церемония ввода в строй субмарины "Чогэй" – пятой дизель-электрической подлодки класса "Тайгэй", построенной для Морских сил самообороны Японии.

Как уточняет Naval News, "Чогэй" пополнила состав 2-го дивизиона 2-й подводной флотилии, размещенной на военно-морской базе Йокосука в префектуре Канагава.

Дизель-электрическая подлодка "Чогэй", Япония MHI

Субмарину "Чогэй" заложили в апреле 2022 года, спустили на воду в октябре 2024-го.

Первые три подлодки в классе "Тайгэй" в качестве главных двигателей использовали два дизельных двигателя Kawasaki 12V 25/25SB, но начиная с четвертой, "Райгэй", их оснащают новыми агрегатами Kawasaki 12V 25/31 повышенной мощности.

Субмарины класса "Тайгэй" получили литий-ионные батареи, которые обеспечивают более длительное нахождение под водой. Эти аккумуляторы разработала и поставляет компания GS Yuasa из Киото.

Помимо литий-ионнных батарей подлодки класса "Тайгэй" отличает наличие на борту отдельной каюты для шести женщин. Такое в японских ВМС реализовано впервые.

Кроме того, у субмарин типа "Тайгэй" улучшены возможности гидролокатора и системы боевого управления, а также применены новые звукопоглощающие материалы. Они оснащаются системой противодействия торпедам, которая выбрасывает ложные цели, чтобы уклониться от вражеских ударов.

Длина подлодок типа "Тайгэй" – 84 метра, ширина – 9,1 метра, осадка – 10,4 метра, стандартное водоизмещение – около 3000 тонн. Это означает, что она незначительно больше, чем ДЭПЛ предыдущего поколения класса "Сорю", водоизмещение которых составляет 2950 тонн. Экипаж насчитывает около 70 человек.

В состав гидроакустического комплекса подлодок типа "Тайгэй" входит высокопроизводительная ГАС ZQQ-8, обладающая улучшенными возможностями по сравнению с ZQQ-7, которой оснащались подлодки класса "Сорю".

К настоящему времени японский флот заказал уже десять субмарин типа "Тайгэй".