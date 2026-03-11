Войти
Lenta.ru

Иран представил «Шахед-101» с передним пропеллером

418
0
0
Кадр: Telegram-канал «Военная хроника»
Кадр: Telegram-канал «Военная хроника».

Иран представил новый вариант дрона-камикадзе «Шахед-101»

Иран представил новый вариант дрона-камикадзе Shahed-101 («Шахед-101»), который вместо заднего толкающего бензинового поршневого двигателя получил передний пропеллер. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Судя по звуку и внешнему виду, он, похоже, приводится в движение электродвигателем. Конструкция фюзеляжа включает неподвижное крыло и Х-образное хвостовое оперение сзади», — говорится в публикации.

Беспилотник запускается реактивным ускорителем, установленным в задней части летательного аппарата и отделяющимся от него, когда Shahed-101 наберет необходимую высоту.

Ранее издание TWZ привело слова адмирала Военно-морских сил США Брэда Купера, согласно которому американские дроны-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые похожи на иранские Shahed-136, представляют собой незаменимые средства поражения.

В марте русская служба Гостелерадио Ирана сообщила, что Корпус стражей исламской революции впервые ударил стелс-дронами Hadid-110 («Хадид-110»).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 16:07
  • 14917
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 15:56
  • 452
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 11.03 15:09
  • 1
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 20:05
  • 1
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)
  • 10.03 03:34
  • 1
В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели