Иран представил «Шахед-101» с передним пропеллером

Иран представил новый вариант дрона-камикадзе «Шахед-101»

Иран представил новый вариант дрона-камикадзе Shahed-101 («Шахед-101»), который вместо заднего толкающего бензинового поршневого двигателя получил передний пропеллер. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Судя по звуку и внешнему виду, он, похоже, приводится в движение электродвигателем. Конструкция фюзеляжа включает неподвижное крыло и Х-образное хвостовое оперение сзади», — говорится в публикации.

Беспилотник запускается реактивным ускорителем, установленным в задней части летательного аппарата и отделяющимся от него, когда Shahed-101 наберет необходимую высоту.

Ранее издание TWZ привело слова адмирала Военно-морских сил США Брэда Купера, согласно которому американские дроны-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые похожи на иранские Shahed-136, представляют собой незаменимые средства поражения.

В марте русская служба Гостелерадио Ирана сообщила, что Корпус стражей исламской революции впервые ударил стелс-дронами Hadid-110 («Хадид-110»).