КМЗ изготовит аварийные дизель-генераторы для атомного ледокола "Россия"

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) выполнит в 2026 году контракт стоимостью более 160 млн рублей на поставку аварийных дизель-генераторов (АДГ) для головного атомного ледокола проекта 10510 (шифр "Лидер"). Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

Аварийные дизель-генераторы обеспечивают электропитание систем безопасности реакторных установок ледокола в случае возникновения форс-мажорных ситуаций.

Макет атомного ледокола типа "Лидер" Википедия

"В августе этого года мы должны выполнить контракт на сумму более 160 млн рублей на поставку АДГ для строящегося на заводе "Звезда" головного в серии атомного ледокола типа "Лидер", первый агрегат уже изготовлен", – сказал агентству Даниленко.

Он пояснил, что аварийные дизель-генераторы входят в состав электроэнергетической системы ледокола и предназначены для обеспечения аварийного электроснабжения потребителей в случае выхода из строя основных и резервных источников электроэнергии.

"При возникновении аварийной ситуации они могут обеспечить функционирование реакторов до 30 суток при расчетных трех сутках", – добавил Даниленко.

Головной атомный ледокол проекта 10510 "Россия" строится на ССК "Звезда" по проекту ЦКБ "Айсберг" (обе организации входят в судостроительный кластер нефтяной компании "Роснефть"). Заказчиком выступает ФГУП "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Резка металла для "России" началась в июле 2020 года.

В начале сентября 2025 года сообщалось, что на машиностроительном предприятии "ЗиО-Подольск" (входит в "Росатом") завершилась контрольная сборка второй реакторной установки РИТМ-400, предназначенной для ледокола "Россия".

Атомоход планируют сдать в эксплуатацию в 2027 году.

