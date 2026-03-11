Войти
ЦАМТО

Польша и Украина организуют совместное производство 155-мм колесных САО "Богдана"

САУ 2С22 «Богдана» 1.0
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 10 марта. Польша и Украина приступили к реализации масштабного проекта по организации серийного производства 155-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) "Богдана" на мощностях польского ОПК.

Для оперативного управления программой в октябре 2025 года было сформировано совместное предприятие (СП) PK MIL SA. Акционерный капитал распределен между польской компанией Ponar Wadowice (51%) и украинским ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения" (КЗТС, 49%).

В настоящее время СП завершает регламентные процедуры по подготовке производственных мощностей в Польше. Перенос сборки САУ и передача технологий обусловлены необходимостью выноса НИОКР из зоны огневого поражения и упрощением экспортного маркетинга. Как отметил советник правления Ponar Wadowice Яцек Зигмунт, запуск производства требует времени из-за строгих нормативных требований военных.

Компания Ponar Wadowice обеспечит поставку ключевых компонентов, включая гидравлические системы и узлы артиллерийской части. Предприятие уже интегрировано в цепочки производства САУ Krab и БМП Borsuk. Текущие мощности кооперации оцениваются в 10-20 ед. в месяц при оценочной стоимости около 2,8 млн. евро за единицу, что делает систему значительно дешевле западных аналогов (в частности, французской СГ CAESAR).

Для ВС Польши система рассматривается как преемник и прямая замена парка из 111 ед. 152-мм САУ Dana. Данный шаг необходим после фактической приостановки программы Kryl, создавшей неопределенность в обновлении польской артиллерии.

По заявлению Я.Зигмунта, "Богдана" вызывает интерес в Европе, особенно в странах на "восточном фланге" НАТО.

САО "Богдана" (версия 3.0) штатно интегрирована на шасси Tatra Phoenix (8x8) с бронекабиной от Tatra Defence Vehicle. Оснащена 155-мм нарезным орудием (L/52), соответствующим стандартам НАТО (STANAG 4110), что позволяет интегрировать западные системы снабжения боеприпасами. Дальность стрельбы – 40-42 км (осколочно-фугасным снарядом) и до 45-60 км (активно-реактивным снарядом), скорострельность – 4-6 выст./мин. Бронированная кабина обеспечивает защиту экипажа (5 чел.) от пуль калибра 7,62 мм (Б-32) на дистанции до 30 м и осколков. Оборудование включает цифровую СУО, навигационные терминалы и баллистический вычислитель.

