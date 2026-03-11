Войти
Госкомвоенпром Беларуси представляет новую машину РХБ разведки "Химера"

Кайман
Мобильное бронированное транспортное средство «Кайман».
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 10 марта. В 8-й бригаде радиационной, химической и биологической защиты проходит технические испытания уникальная новинка в арсенале белорусских военных – машина РХБ разведки "Химера", разработанная ОАО "Агат – электромеханический завод".

Экипаж и водительский состав проверяют возможности оборудования и ходовые качества новинки в полевых условиях.

Бронированная машина РХБ разведки "Химера" создана на шасси "Кайман" 60.42 (4х4), с целью замены машин БРДМ старого парка. Экипаж – 3 человека.

Основная задача "Химеры" – оперативная разведка зараженных зон. Благодаря уникальному программному комплексу и современному оборудованию машина обеспечивает автоматизированный сбор данных, а также надежно защищает экипаж при действиях в условиях заражения.

Ключевые возможности:

- высокая мобильность: скорость до 100 км/ч, запас хода 1000 км, преодоление водных преград на скорости не менее 6 км/ч;

- обнаружение и анализ: радиационное излучение, отравляющие и аварийно-химически опасные вещества, биологические агенты (вирусы, бактерии, токсины);

- автоматический отбор проб грунта и воды;

- обозначение зон заражения;

- спутниковая навигация (ГЛОНАСС/GPS), собственная метеостанция;

- работа в широком диапазоне температур: от –30 до +40 град. С.

В современных реалиях роль подобных машин сложно переоценить. Своевременное обнаружение радиационной, химической или биологической опасности является критическим фактором для принятия командиром решения на ведение боевых действий. "Химера" позволяет проводить оценку обстановки максимально быстро, сохраняя жизни личного состава.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Проекты
ГЛОНАСС
ЯО
