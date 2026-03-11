Войти
Первая в этом году партия зенитных высокоточных ракет 9М333 передана военным

Первая в этом году высокоточных зенитных управляемых ракет 9М333 поступила в войска. Отгрузку произвел концерн «Калашников», сообщает пресс-служба концерна.

Российские военные получили партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333, применяемых ЗРК «Стрела-10». Параметры поставки традиционно не раскрываются. Данная ракета прекрасно зарекомендовала себя в зоне СВО в борьбе с беспилотниками и очень востребована.

Концерн «Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 в адрес государственного заказчика. Высокоточная ЗУР применяется зенитным ракетным комплексом «Стрела-10» и его модификациями.

ЗУР 9М333 предназначена для поражения в любое время суток воздушных целей в условиях применения оптических помех. Ракета имеет головку самонаведения, способную действовать в следующих режимах: фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом. Помимо крылатых ракет и дронов, ЗУР могут сбивать самолеты и вертолеты противника на малых высотах. Ракета работает по целям на дистанции 5 км.

ЗУР 9М333 пошла в серию в 2020 году, работы по модернизации начались в 2018-м. Соответствующее решение приняло Минобороны по причине огромного количества базовых ракет, скопившихся на складах.

