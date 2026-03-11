Германия поставит около 35 ракет-перехватчиков PAC-3 Украине

ЦАМТО, 10 марта. Министр обороны Германии Борис Писториус смог договориться с несколькими европейскими партнерами о поставке 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot на Украину, вместе с ракетами из запасов бундесвера в общей сложности Киев получит около 35 ракет.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

"По информации Speigel, министру обороны Борису Писториусу удалось "раздобыть" у нескольких европейских партнеров около 30 управляемых ракет новейшей серии PAC-3. Вместе с несколькими этими дефицитными во всем мире высокотехнологичными ракетами из запасов бундесвера теперь около 35 ракет-перехватчиков будут поставлены Украине", – сообщает издание.

Министерство обороны Германии подтвердило запланированную поставку новой партии в ответ на запрос издания. По данным министерства, ему удалось убедить своих европейских партнеров поставить дополнительные ракеты PAC-3. Из соображений безопасности представитель министерства отказался уточнить точный размер новой партии или сроки ее поставки на Украину.

Как подчеркнул представитель Министерства обороны, "помимо текущего пакета, Германия намерена предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, такие как ПЗРК, ракеты AIM-9 и IRIS-T, а также запчасти для Patriot и IRIS-T. Кроме того, Германия продолжит оказывать поддержку в создании украинской системы противовоздушной обороны".

Как напоминает "РИА Новости", ранее Б.Писториус заявил, что Берлин поставит Киеву пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны пожертвуют ему в целом 30 этих ракет.