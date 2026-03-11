Минобороны Индонезии подтвердило подписание контракта на закупку ПКР BrahMos

ЦАМТО, 10 марта. Минобороны Индонезии официально подтвердило факт заключения межправительственного соглашения с Индией на поставку ракетных комплексов береговой обороны BrahMos.

Официальный представитель оборонного ведомства Рико Рикардо Сирайт акцентировал внимание на том, что данная закупка является критически важным элементом реализации долгосрочной государственной программы модернизации материально-технической базы ВС страны. Основным приоритетом программы является наращивание оперативных возможностей Военно-морских сил в рамках концепции обеспечения безопасности в исключительной экономической зоне.

Суммарная стоимость контракта на текущем этапе оценивается в 450 млн. долл. (около 38 млрд. индонезийских рупий). Данная сумму превышает предварительные оценки 2023 года, когда руководство совместного индийско-российского предприятия BrahMos Aerospace заявляло о переговорах в ценовом диапазоне 200-350 млн. долл. Схема финансирования сделки предполагает использование механизма внешних заимствований через открытие кредитной линии в индийских финансовых институтах, в частности, через экспортно-импортный банк Exim Bank.

Технический состав первой партии поставки включает одну полноценную батарею комплекса. В структуру подразделения войдут мобильные автономные пусковые установки (ПУ), транспортно-заряжающие машины (ТЗМ), мобильный командный пункт управления (КП), РЛС обнаружения и целеуказания, а также комплект регламентного оборудования.

Сверхзвуковая двухступенчатая крылатая ракета BrahMos разработана предприятием BrahMos Aerospace, сформированным Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии и АО "Военно-промышленный консорциум "НПО машиностроения". Экспортная модификация ракеты BrahMos обеспечивает поражение надводных и наземных целей на дальности до 290 км, что строго соответствует регламенту Режима контроля за ракетными технологиями (MTCR). Изделие способно развивать скорость до 3М при массе боевой части от 200 до 300 кг. Высокая эффективность преодоления систем ПРО/ПВО противника достигается за счет сложного профиля полета и способности к маневрированию на сверхнизких высотах (до 3-10 м) на конечном участке траектории.

Параллельно с развертыванием береговых комплексов, военное руководство Джакарты рассматривает вопрос интеграции ПКР BrahMos на перспективные платформы-носители ВМС Индонезии. В качестве приоритетных рассматриваются фрегаты УРО класса Martadinata (проект SIGMA 10514), а также быстроходные ракетные катера проекта KCR-60M национального производства. Данный шаг позволит унифицировать ракетное вооружение и повысить плотность огня при проведении морских операций.

Данный контракт закрепляет статус BrahMos Aerospace как ключевого поставщика высокоточного оружия в Юго-Восточной Азии, следуя за успешным опытом реализации аналогичного соглашения с Филиппинами в 2022 году. Стратегическое значение сделки заключается в радикальном усилении потенциала Береговой обороны Индонезии в районах Малаккского пролива и южной части Южно-Китайского моря на фоне растущей напряженности в регионе. Несмотря на официальное подтверждение со стороны Джакарты, Министерство обороны Индии и представители BrahMos Aerospace в настоящий момент воздерживаются от раскрытия детального графика поставок и сроков проведения НИОКР по адаптации ракет к индонезийским носителям.